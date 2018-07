Es fällt schwer mitzuzählen, wie oft Jürgen Trittin an diesem Montag das Wort falsch in den Mund nimmt. Es sei eine "falsche Position" der Grünen gewesen, in den frühen achtziger Jahren die Straffreiheit für Pädophilie zu fordern. Seine Partei habe sich einer "falsch verstandenen Liberalität" hingegeben. Er selbst habe sich in dieser Zeit der "falschen Forderung nicht hinreichend entgegengestellt". Dafür trage er heute umso mehr als Spitzenkandidat die Verantwortung.

Aber politische Verantwortung zu tragen, heißt für Trittin nicht, eine Woche vor der Wahl als Spitzenkandidat der Grünen zurückzutreten, wie es in der Union einige fordern. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Trittin ein Kommunalwahlprogramm der Alternativen-Grünen-Initiativen-Liste (Agil) in Göttingen verantwortet hat, in dem die Partei die Straffreiheit von Pädophilie verlangte. In der Berliner Parteizentrale ist Trittin nun angetreten, sich zu verteidigen.

Der Politikprofi wirkt ungewöhnlich nervös und unsicher, als er ans Rednerpult tritt. Trittin liest seine Erklärung Wort für Wort vom Blatt ab. Die Stimme ist brüchig, das Papier vibriert in seinen Händen. Trittin sagt, dass die Formulierung in dem Göttinger Programm "eins zu eins" aus dem damaligen Bundesprogramm der Grünen, dem Grundsatzprogramm, stammte. Dass er sich zwar heute noch daran erinnern könne, das Göttinger Programm unterschrieben zu haben, nicht aber an die einzelnen Inhalte. Wohl könne er sich entsinnen, wie er die Pädophilie-Frage gesehen habe: "problematisch".

Wie aber kam es überhaupt dazu, dass er – wenn auch als Student – eine solche Position mitgetragen hat? Das Ziel der Grünen sei es gewesen, gegen die Kriminalisierung vor allem von Homosexuellen vorzugehen. In diesem Geiste habe sich die junge grüne Bewegung vielen weiteren sexuellen Strömungen geöffnet, auch der pädophilen. "Man ist über das Ziel hinausgeschossen", sagt Trittin.

Selektive Erinnerung "hat nicht funktioniert"

Längst habe sich die Partei von dieser Position verabschiedet, so wie dies auch mit einer Reihe anderer Meinungen aus der Gründungszeit geschehen sei. Etwa der Forderung, dass Deutschland aus der Nato austreten solle. Oder der generellen Ablehnung von Müllverbrennungsanlagen. "Wir haben diese Fehler korrigiert", wiederholt Trittin immer wieder.



Seine Parteifreundin und Mit-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckhardt steht ihm in diesen Momenten buchstäblich zur Seite. "Die politische Verantwortung müssen wir als Partei übernehmen", sagt sie. Warum aber haben sich die Führungskräfte der Grünen nicht selbst um die Aufarbeitung ihrer problematischen Vergangenheit gekümmert, anstatt auf die Ergebnisse der Untersuchung zu warten, die der Politologe Franz Walter leitet? "Wir haben sehr lange mit der selektiven Erinnerung gearbeitet", sagt Göring-Eckhardt, "und festgestellt, dass das nicht funktioniert."

Deshalb habe die Partei mit Walter einen anerkannten Fachmann beauftragt und ihm darüber hinaus zugesichert, auch Zwischenergebnisse seiner Untersuchung zu jedem Zeitpunkt veröffentlichen zu können. Dass Walter dies nur eine Woche vor der Wahl tun würde, damit hatten die Grünen wohl nicht ernsthaft gerechnet.



Der Forscher selbst sagt dazu: "Da steckt keinerlei Kalkül hinter." Er denke bei seiner Forschung nicht darüber nach, welchem Politiker oder welcher Partei etwas schaden könne. Forderungen von politischen Gegnern, Trittin solle von seiner Spitzenkandidatur zurücktreten, halte er aber für unsinnig. Walter resümiert: "Letztlich können die Wähler am Sonntag entscheiden, wie sie damit umgehen."