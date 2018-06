Puh, das war anstrengend. Eigentlich hätte der TV-Dreikampf der drei Spitzenkandidaten von FDP, Grünen und Linke am Montagabend durchaus eine unterhaltsame Runde werden können. Die Diskutanten: pointierte, schlagfertige Redner. Die Regeln: nicht so starr wie beim TV-Duell.

Aber während Angela Merkel und Peer Steinbrück am Vorabend fair und doch recht aufschlussreich diskutiert hatten, geriet der Dreikampf zum Gegenteil: zu einer hitzigen und leider oft unverständlichen Veranstaltung. Angetreten waren drei potenzielle Vizekanzler. Aber sie wirkten eher wie drei männliche Alphatiere, von denen keiner bereit war, der leiseste zu sein.

Der Ton war gereizt, die Atmosphäre giftig. Die Dichte an Zwischenrufen und Verunglimpfungen hoch. "Herr Brüderle, Sie lügen", rief Jürgen Trittin einmal. Der FDP-Politiker hatte ihm unterstellt, dass selbst Bäckermeister von den grünen Steuer-Plänen nicht verschont blieben. "Aha, aha, aha", verhöhnte Trittin an anderer Stelle Gregor Gysi.

Dabei hatte Trittin sogar noch am zurückhaltendsten begonnen. Ihm war anzumerken, dass er eigentlich einen gravitätischen, staatsmännischen Auftritt hinlegen wollte. Allerdings gab er dieses Vorhaben nach einigen Pöbeleien seiner Nebenmänner rasch auf, um sich daran zu beteiligen. Neben ihm: Rainer Brüderle von der FDP. Mag sein, dass Brüderle FDP-Festzelte zum Kochen bringt. Dass er mit diesem Auftritt unentschlossene Wechselwähler begeistern konnte, ist aber unwahrscheinlich. Brüderle holzte, oft nur schwer verständlich, gegen die beiden Oppositionspolitiker. Und provozierte so postwendend erregte Zwischenrufe.

So gut vorbereitet, dass er bald nervte

Der dritte in der Runde, Gregor Gysi von der Linken, provozierte vordergründig weniger. Im Gegenteil: Auch Gysi wollte zunächst sichtlich seriös herüberkommen. Er kämpft in diesem Wahlkampf erneut gegen den Vorwurf, dass seine Partei kein ernst zu nehmender Koalitionspartner sei. In den Umfragen immerhin schadet die Ablehnung der anderen der Linken nicht. Sie rangiert derzeit bei zehn Prozent und hat sogar wieder Chancen, drittstärkste Kraft zu werden.



Gysi jedenfalls war so gut mit Zahlen und Fakten präpariert, dass es bald nervte. In erster Linie die Moderatoren, die ihm irgendwann verboten, weitere "Zahlenschlachten" zu veranstalten, wovon er sich aber nicht abhalten ließ.

Natürlich hatten sich alle drei Politiker gut vorbereitet. Aber zum ungestörten Referieren der oft komplexen Zusammenhänge kam kaum jemand, da sich die drei bald permanent gegenseitig unterbrachen und mit gestreckten Zeigefingern verbal attackierten. Die beiden ARD-Moderatoren kamen nur selten zu Wort und fügten sich alsbald ihrer Rolle als Stichwortgeber.