Sie leben in Deutschland, können aber nicht wählen. Weil sie zu jung sind oder keinen deutschen Pass haben. Trotzdem haben sie natürlich Vorstellungen davon, wie sich das Land, in dem sie leben, entwickeln soll. ZEIT ONLINE hat vier dieser Menschen ausgewählt: ein Kioskbesitzer aus Berlin-Neukölln, eine spanische Journalistin, eine Schülerin und ein Unternehmer mit Flüchtlingspass erzählen. Sie sind unsere "Wahlbeobachter". In loser Folge erzählen sie, wie sie den Wahlkampf wahrnehmen.