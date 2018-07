Sibtain Naqvi zittert, während er spricht. Im kalten Regen steht der Pakistaner vor dem Brandenburger Tor, seine rote Jacke hält die Nässe nur notdürftig ab. Seit dem 9. Oktober sind er und 28 weitere Asylbewerber in Berlin-Mitte im Hungerstreik, nun weigern sie sich auch noch zu trinken.

Während vor der italienischen Insel Lampedusa Flüchtlinge sterben und sich die europäischen Innenminister vergangene Woche in Luxemburg darauf verständigt haben, Europas Asylsystem "selbstverständlich" nicht zu ändern, protestieren in Berlin Asylbewerber gegen den Umgang mit ihnen – hier am Brandenburger Tor und seit Oktober 2012 am Oranienplatz im Stadtteil Kreuzberg. Auch in anderen Städten Deutschlands wächst der Unmut von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die sich hilflos einem Amtsapparat ausgesetzt fühlen, der monatelang keine Antworten gibt.

Neun Hungerstreikende sind am Brandenburger Tor im Laufe des Tages schon ins Krankenhaus gebraucht worden. Ein Sprecher der Feuerwehr spricht von akuten Schwächeanfällen, der Einsatz dauert schon mehrere Stunden. Die Asylbewerber haben nicht mehr als Planen und Isomatten, ein Zelt dürfen sie hier nicht aufbauen. Doch der Protest soll weitergehen. So lange, bis sich jemand mit den Asylanträgen auseinandersetzt. Oder den Protestierenden zumindest zuhört. Denn bislang werden sie von der Stadt Berlin und der Bundesregierung weitgehend ignoriert.

Eigentlich darf er gar nicht in Berlin sein

"Wir bekommen einfach keine Antwort auf unsere Asylanträge", sagt Naqvi. "Deutschland hat zwar seine Unterschrift unter die UN-Flüchtlingskonvention gesetzt, doch niemand handelt danach." Schon seit einem Jahr wartet der Pakistaner darauf, dass sein Asylantrag beantwortet wird. Untergebracht ist er in Reisbach, einer 7.000-Einwohner-Gemeinde bei Dingolding in Bayern. Eigentlich darf er gar nicht in Berlin sein, er verstößt gegen die sogenannte Residenzpflicht. Auch dagegen demonstrieren sie hier in Berlin.

Aufnahme und Bleiberecht Rechtsstatus In der Debatte um Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Einwanderer gehen die Begriffe und Zahlen häufig durcheinander. Die Unterschiede sind jedoch wichtig. Zum einen geht es darum, inwiefern ein Land verpflichtet ist, Ausländer aufzunehmen. Zum anderen um den unterschiedlichen Rechtsstatus und Schutz, den Migranten und Flüchtlinge genießen. Asylbewerber Nach dem seit 1993 stark eingeschränkten Asylrecht im Grundgesetz Art. 16a (früher Art. 16) kann Schutz und Aufenthalt in Deutschland beanspruchen, wer eine individuelle politische, religiöse, ethnische oder staatliche Verfolgung aus anderen Gründen nachweist, sofern er nicht schon Schutz in einem anderen Erstaufnahmeland gefunden hat (Drittstaatenregelung). Wer als asylberechtigt anerkannt wird, bekommt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht ohne Einschränkungen. Während des Verfahrens, das Jahre dauern kann, haben die Asylbewerber nur eingeschränkte Rechte (Unterbringung in Sammelunterkünften, Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz, keine Arbeitserlaubnis, Beschränkung der Bewegungsfreiheit in den meisten Bundesländern auf die ihnen zugewiesene Region). Anerkannt werden – je nach Herkunftsland – nur relativ wenig Antragsteller. Dennoch werden viele Abgelehnte nicht abgeschoben, weil es verschiedene Abschiebungshemmnisse gibt.

Flüchtlinge Nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und europäischen und EU-Vereinbarungen ist Deutschland wie alle anderen Unterzeichnerländer verpflichtet, Flüchtlinge unabhängig vom Nachweis einer individuellen Verfolgung aufzunehmen, falls bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Nach Artikel 1 der GFK ist Flüchtling, "wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will".

Grundlage für die Aufnahme in Deutschland ist § 60 Aufenthaltsgesetz. Diese Schutzbestimmung ist weiter gefasst als das Asylrecht, sie umfasst z.B. auch nicht-staatliche Verfolgung, etwa von sozialen Gruppen.

Der Aufenthaltsstatus ist allerdings beschränkt, auch zeitlich. Es besteht nur ein Abschiebeverbot, also kein langfristig gesichertes Aufenthalts- oder Arbeitsrecht. Es kann beendet werden, wenn keine Bedrohung im Herkunftsland mehr besteht.

Die Bundesregierung kann verfügen, dass, wie im Fall Syrien, eine bestimmte Zahl an Kontingentflüchtlingen ins Land kommen darf. Sie werden dann nach einem festen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Einwanderer EU-Bürger haben ein Aufenthalts-, Niederlassungs- und Arbeitsrecht in allen Ländern der Gemeinschaft (für Rumänen und Bulgaren gelten Übergangsfristen beim Arbeitsrecht). Sie können sich also dauerhaft in Deutschland niederlassen, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Sogenannte Drittstaatler aus anderen Ländern dürfen einwandern und sich hier niederlassen und arbeiten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. Hochqualifizierte oder andere mit Berufen, die benötigt werden, aber auch Familiennachzügler.

Nach einigen Jahren können solche Migranten die Einbürgerung beantragen.

Schon einmal war Naqvi dabei, als ein trockener Hungerstreik Druck auf die Politiker ausüben sollte. Im Juni war das, am Münchner Rindermarkt. Naqvi und 40 andere hatten dort protestiert, doch die bayerische Regierung blieb hart. Nach nur neun Tagen löste die Polizei den Protest auf. Wirkliche Gespräche blieben auch danach aus.