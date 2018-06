Meine Damen und Herren,

Sie können sich vorstellen, dass keine leichte Zeit hinter mir liegt. Eine Verwaltungsentscheidung, die meine Unterschrift trägt, hat sich in einer Weise zum Gegenstand politischer, persönlicher und medialer Skandalisierung ausgewachsen, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass es hier nicht um 21 tote Menschen wie bei der Duisburger Loveparade geht – obwohl unsere örtliche Monopolzeitung infamer Weise beide Ereignisse in einen Zusammenhang gestellt hat.

Es geht um eine Verwaltungsentscheidung, die nach kommunalaufsichtlicher Meinung fehlerhaft war. Eine Verwaltungsentscheidung, die von der Kieler Ratsversammlung übrigens ausdrücklich nicht aufgehoben wurde. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß: Es gab den Aufhebungsantrag – er wurde im Rat mit Mehrheit abgelehnt. Aber trotzdem kann natürlich die Grundentscheidung ein Fehler gewesen sein.

Der Stadtpräsident hat in seiner Rede vor der Ratsversammlung am 19. September von einer "Hetzjagd" gesprochen. Ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben das genauso empfunden und sind ebenso fassungslos wie ich.

Bei ihnen allen, bei den Kielerinnen und Kielern, die mich gewählt und auch bei denen, die mir später ihr Vertrauen geschenkt haben, möchte ich mich bedanken und sie zugleich um Verständnis bitten: Ich kann die politischen, persönlichen und medialen Angriffe, denen ich seit mehr als neun Wochen ausgesetzt bin, nicht länger ertragen. Und ich kann nicht länger zulassen, dass meine Familie und meine Freunde sie mit mir ertragen müssen. Deswegen trete ich heute von meinem Amt als Oberbürgermeisterin zurück.

Gestatten Sie mir aber bitte an dieser Stelle noch einige Bemerkungen. Ich habe mich um das Amt der Kieler Oberbürgermeisterin beworben, weil ich das Beste für diese wundervolle Stadt wollte. Ich habe dafür gern, und ohne Sicherheitsnetz, ohne Rückkehrgarantie, ohne jede Art von Versorgungsdenken einen Beruf aufgegeben, in dem ich erfolgreich und glücklich war und übrigens auch gut verdient habe. Aber machen Sie sich keine Sorgen: Mir geht es gut. Ganz anderen Menschen in unserer Gesellschaft geht es schlecht.

Ich meine, das aktive und das passive Wahlrecht gehören zusammen: Wer wählt, muss auch wählbar sein. Es gibt in der Demokratie kein Wahlmonopol, etwa nur für Beamte oder Juristen oder besonders harte Männer.

Ich habe mich beworben, weil ich einen neuen Politikstil wollte, und weil ich das Gefühl hatte, dass viele Menschen mir diesen neuen Politikstil zutrauten. Ich wollte Offenheit. Ich wollte Vertrauen. Ich wollte keine kleinlichen Politikrituale. Ich wollte eine andere als die hermetische Politikersprache, die alles verspricht und nichts bedeutet. Ich wollte eine Orientierung auf die Sache, auf das Wohl der Stadt.

Heute muss ich feststellen: Die Menschen, denen ich in meinen elf Monaten im Amt begegnet bin, haben das überwiegend gemocht. Aber in dem eingespielten Spiel der alten Art bin ich am Ende gescheitert: eine Frau, die nicht aus dieser Szene kommt; eine Bürgerin, die nicht noch den kleinlichsten Interessenausgleich zwischen einzelnen Mandatsträgern zum Maßstab ihres Handelns macht; eine Seiteneinsteigerin, die nicht den üblichen Jargon spricht.

Wenn ich heute durch die Stadt gehe, dann begegnet mir kein Hass. Es gibt Fragen und auch Kritik; vor allem aber begegnet mir ganz viel Zuwendung. Auch Sorge und Mitgefühl: wildfremde Menschen schreiben mir Briefe, schicken mir Blumen nach Hause, nehmen mich einfach in den Arm.

Hass begegnet mir nur in manchen Äußerungen der Parteipolitik dieses Rathauses. Hass begegnet mir im Verhalten von manchen Funktionären der Landesregierung. Hass begegnet mir – und dies, sehr geehrter Herr Kramer, ist eine Meinungsäußerung –, wenn ich die Kieler Nachrichten aufschlage. Lesen Sie selbst noch einmal Ihre Kommentare in den letzten Wochen!