ZEIT ONLINE: Frau Bahr, der Bischof von Limburg dominiert seit Tagen die Schlagzeilen. Wird das Thema unverhältnismäßig gehypt?

Petra Bahr: Die Debatte hat durchaus etwas Obsessives. Es gibt plötzlich eine Masse anonymer Bischofsjäger, so wie es vergangenes Jahr Plagiatorenjäger gab. Man könnte das Thema als Oper inszenieren oder als Operette.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielen die Medien?

Bahr: Eine wichtige. Sie haben die Kontrolle übernommen, die offensichtlich rund um den Bischof entweder versagt hat oder gar nicht vorgesehen war. Aber wie so oft bei Skandalen in den vergangenen Jahren ist mittlerweile ein merkwürdiger Skandalisierungshype entstanden. Jetzt geht es nicht mehr nur um Aufdeckung.

Petra Bahr Petra Bahr, 47, ist Theologin, Philosophin und Kulturbeauftragte Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie war früher selbst als Journalistin tätig.

ZEIT ONLINE: Überrascht Sie, dass dieses Thema so einschlug?

Bahr: Ja. Es erregt auch Leute, die sich sonst nicht um die Kirche kümmern. Das Thema ist präsent, beim Frisör oder in der U-Bahn. Wenn die Themen Gott und Geld zusammentreffen, wird es offenbar explosiv.

ZEIT ONLINE: Wieso?

Bahr: Luxus und Bigotterie, aber auch verschwenderisch-schöne Architektur und barocke Pracht gehören zur Geschichte der Kirche. Lügen, geheime Schatullen und unterirdische Gänge – Stoff, aus dem Romane und Verschwörungstheorien sind. Plötzlich ist es Wirklichkeit geworden, in einem beschaulichen Bistum in Deutschland. Ein Skript wie aus Hollywood. Außerdem wird hier die Unantastbarkeit, die den Bischöfen durch ihre Aura eigen ist, ins Gegenteil verkehrt: Das, was so glänzend verborgen war, wird plötzlich mit Lust und Penetranz durchlöchert. Die sachlichen Folgen: Es kommen zu recht Transparenzforderungen auf, der sich mittlerweile jede Institution stellen muss. Bischöfe waren davon lange geschützt durch Kirchenrecht und Tradition, bis jetzt.

ZEIT ONLINE: Derzeit dreht sich die Berichterstattung aber hauptsächlich um die Person Tebartz-van Elst.

Bahr: Ja, es ist schon interessant, wie sich die Öffentlichkeit fast an seinem Fall ergötzt. Es gibt Parallelen zu den Skandalen um Minister und Bundespräsidenten. Diese geradezu obsessive Begeisterung und Schadenfreude in Blogs und Kommentaren – nicht nur im Boulevard, sondern auch in den gehobeneren Medien. Bilder von seinem gehetzten Gesicht schaffen es auf die Titelseiten. Im Grunde inszeniert sich die mediale Öffentlichkeit als jüngstes Gericht.

ZEIT ONLINE: Warum gerade jetzt? Kirchenskandale hat es schon früher in Deutschland gegeben.

Bahr: Das Neue ist die Personifizierung des Skandals. Es geht nicht mehr grundsätzlich um die Frage, was die Kirche mit ihrem Geld macht. Nun gibt es ein Gesicht. Ein kühl-wächsernes noch dazu. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das ganze Unbehagen auf eine Person zu projizieren, nicht nur auf ihr Amt oder eine anonyme Institution.

ZEIT ONLINE: Treiben die Medien den Bischof sogar zum Rücktritt?

Bahr: In der Politik mag man mittlerweile jemanden vielleicht zum Rücktritt drängen. Der Druck der öffentlichen Meinung zählt hier viel. In der katholischen Kirche ist das anders, da entscheidet der Papst. Und der Prozess entzieht sich der Öffentlichkeit. Daraus ergibt sich möglicherweise auch der aktuelle mediale Ruf: Jetzt wollen wir es erst recht wissen.