Eigentlich ist die Große Koalition noch weit weg, die Verhandlungen haben erst begonnen, doch an diesem Donnerstagmorgen demonstrierte die SPD schon einmal, wie ein Schulterschluss zwischen ihr und der Union aussieht. Wenige Stunden nach der Nachricht, dass die NSA wohlmöglich das Handy von Kanzlerin Merkel abgehört hat, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD Thomas Oppermann: "Wer die Kanzlerin abhört, der hört auch die Bürger ab." Der Vorwurf zeige einmal mehr, "dass sich Befürchtungen bestätigt haben", sagte Oppermann. Wessen Befürchtungen er damit meinte, die der SPD oder die der kommenden Großen Koalition, das ließ er offen. Der Gegner, so viel ist klar, sitzt jetzt nicht mehr im Kanzleramt.

Für die SPD ist die jüngste Eskalation in der Überwachungsaffäre in der Tat heikel, sie kommt zur Unzeit. Die Partei ist gerade jetzt durch ihre verschiedenen Rollen eingeschränkt, beinahe gelähmt. Sie ist nicht mehr Opposition, aber auch noch nicht wirklich Regierung. Sie kämpft nicht mehr gegen die Union, aber formal auch noch nicht an ihrer Seite.

Im Wahlkampf hatte die SPD versucht, mit dem Überwachungsskandal Stimmen zu gewinnen. Mit einem Katalog aus 115 Fragen wollte sie die Bundesregierung unter Druck setzen und erregte sich über deren Tatenlosigkeit. Den allermeisten Wählern war das allerdings ziemlich egal. Deshalb haben die Sozialdemokraten das Thema bald wieder in die zweite Reihe abgeschoben. Im Zehn-Punkte-Plan für die Koalitionsverhandlungen kommen die Themen Überwachung, Datenschutz und Geheimdienste gar nicht erst vor. Über alles irgendwie Digitale verhandelt eine Unterarbeitsgruppe, in der sich die Netzpolitiker unter der Ägide der Exjustizministerin Brigitte Zypries und der CSU-Abgeordneten Dorothee Bär treffen.

Die Verhandlungsgruppe zur Innen- und Justizpolitik leitet für die SPD hingegen jener Thomas Oppermann, der sich jetzt so demonstrativ an Merkels Seite stellt. Auf Unionsseite führt dort Innenminister Hans-Peter Friedrich, der schon vor Monaten erklärt hatte: "Alle Verdächtigungen, die erhoben wurden, sind ausgeräumt." Heute sagt er: "Eine Entschuldigung der USA ist überfällig."



"Bessere Abwehr von Cyberspionage"

Auch die SPD will nun nichts davon wissen, dass das Thema ihr unwichtig gewesen sei. Dass es im Zehn-Punkte-Plan nicht vorkomme, habe nichts zu bedeuten, "weil wir uns bei den Verhandlungen am Regierungsprogramm orientieren und nicht an einzelnen Fragestellungen", sagt Michael Hartmann. Er ist innenpolitischer Sprecher der SPD und sitzt in der Verhandlungsgruppe von Friedrich und Oppermann. "Bei mir stand das Thema schon vorher ganz oben auf der Agenda", beeilt er sich zu versichern. "Ganz gleich, ob es um die Kanzlerin oder um einfache Bürger geht: Es kann nicht sein, dass befreundete Staaten uns ausspionieren."



Konkret fordert Hartmann eine bessere Abwehr von Cyberspionage. "Was wir Cyberabwehrzentrum nennen, das ist lediglich ein Arbeitsgremium von zehn Leuten, das sich montags bis freitags trifft. Das reicht bei Weitem nicht." Er will deshalb auch mehr Finanzmittel: "Ganz ohne zusätzliches Geld wir es nicht gehen." Außerdem müsse man auf EU-Ebene "entschlossene Gespräche darüber führen, wie wir uns schützen können".

Trotzdem, als Gegner will auch Hartmann CDU und CSU nicht mehr sehen. "Sie sitzen uns gegenüber und wir haben vieles zu diskutieren und zu verhandeln. Bei einem solchen Thema aber müssen wir nicht in den klassischen Kategorien denken, sondern gemeinsam für Aufklärung sorgen."



So zeigt die politische Debatte um die mögliche Überwachung des Kanzlerinnen-Handys auch die neuen Lager in der deutschen Politik. Union und SPD machen schon gemeinsame Sache, bevor sie einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Denn zu viele Angriffe könnten die Stimmung bei den sowieso schon heiklen Verhandlungen gefährden.

Aus der Untergruppe für Digitales kommt aber leise Kritik von SPD-Seite. SPD-Mann Lars Klingbeil twitterte am Donnerstagvormittag: "Diese berechtigte Empörung und Aktivität der Bundesregierung zum NSA-Skandal hätte ich mir vor ein paar Wochen schon gewünscht." Zu ZEIT ONLINE sagte er außerdem: "Heute bestellt Westerwelle den Botschafter ein. Das hätte er schon vor Monaten tun sollen." Außenminister Westerwelle allerdings ist ein FDP-Politiker, mit ihm muss Klingbeil nicht über eine Regierung verhandeln.

Der Netzpolitiker hofft, dass die jüngste Eskalation die Bedeutung digitaler Fragen auch in der eigenen Partei erhöht. "Es geht jetzt darum, wie ernst man diese Themen tatsächlich nimmt. Ich bin froh, das wir immerhin eine eigene Unterarbeitsgruppe dazu haben."

Klingbeil dringt nun auf industriepolitische Initiativen, die Forschung und Entwicklung im Bereich IT-Sicherheit fordern. Außerdem kämpft Klingbeil gegen die Vorratsdatenspeicherung. Am heutigen Donnerstag hat sich die kleine Unterarbeitsgruppe zum ersten Mal getroffen und Verfahrensfragen geklärt. Die Stimmung sei gut gewesen, sagt Klingbeil. Auch mit seinem wichtigen Kollegen Oppermann sei er in engem Kontakt. Die Netzpolitiker hoffen, dass der Skandal um Merkels Handy sie endlich aus der Ecke auf die große Bühne holt.