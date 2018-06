Bei der Wahl der Grünen-Fraktionschefin wird es am Nachmittag zu einer Kampfabstimmung kommen. Um das Amt bewerben sich die frühere Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und die Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae. Bei einem Vorbereitungstreffen des realpolitischen Flügels der Fraktion am Montagabend wurde nach Teilnehmerangaben auf eine Probeabstimmung verzichtet.

Für den linken Parteiflügel tritt nur der Verkehrsexperte Anton Hofreiter an. Er ist damit als Nachfolger für Jürgen Trittin gesetzt. Die bisherigen Fraktionschefs Trittin und Renate Künast haben nach dem mageren Abschneiden der Grünen bei der Bundestagswahl auf eine erneute Kandidatur verzichtet.



Das Rennen zwischen Göring-Eckardt und Andreae ist offen, nachdem die Realos ohne Empfehlung für die Nachfolge von Künast in die Wahl gehen. Bei einem Treffen von Realos vor einer Woche, an der nicht nur Bundestagsabgeordnete teilnahmen, war die Zustimmung für Andreae größer. Allerdings ist Göring-Eckardt für den linken Parteiflügel deutlich tragbarer als Andreae, die als Frau der Wirtschaft gilt und im Gegensatz zu Göring-Eckardt vor dem Steuerkonzept der Grünen gewarnt hatte.

Kandidatinnen betonen grüne Kernanliegen



Konsens gab es am Montagabend bei dem Treffen über die inhaltliche Neuausrichtung der Grünen. So müsse der ökologische Umbau der Gesellschaft wieder als grünes Kernanliegen betont werden, dabei wollten die Grünen auch Bündnisse mit der Wirtschaft anstreben. Dazu hätten sich sowohl Göring-Eckardt als auch Andreae bekannt.

Die neue Fraktionsspitze soll Teil der Sondierungsgruppe für die Gespräche mit der Union über eine mögliche Koalition an diesem Donnerstag sein. Parteichefin Claudia Roth kündigte am an, ernste Gespräche führen zu wollen. Eine Showveranstaltung solle es nicht werden.