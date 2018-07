Wenn Verschwiegenheit in der Politik ein Signal dafür ist, dass eine Entscheidung bevorsteht, dann scheint es für die dritte Sondierungsrunde von SPD und Union an diesem Donnerstag Hoffnung zu geben. Die Verhandlungsdelegationen beider Seiten betraten die Parlamentarische Gesellschaft gleich über das Nachbargebäude, um den davor aufgebauten Kameras zu entgehen.

Auch die Garderobe der Kanzlerin deutet darauf hin. Denn die trug heute tatsächlich ein rotes Jackett zur schwarzen Hose – und mittlerweile weiß man ja, dass Merkel ihre Kleidung auch unter politischen Gesichtspunkten wählt. "Die Kanzlerin tut alles mit Bedacht", bekräftigte denn auch Unionsfraktionschef Volker Kauder entsprechende Vermutungen.

Dass auch er selbst ein entsprechendes Zeichen setzen wollte, dementierte er allerdings. "Des isch brombeer", kommentierte er die Farbe seiner eigenen Krawatte, als die Kameras ihn dann doch kurz abfingen, bevor sich die Türen zum Sondierungsgespräch schlossen.

Bedachte Kleiderauswahl hin oder her – tatsächlich besteht bei diesem dritten Treffen zwischen SPD und Union zum ersten Mal die Chance, dass es auch das letzte sein könnte. Die Grünen sind am Mittwochmorgen ausgeschieden, Merkel bleibt jetzt nur die SPD. Spannend ist vor allem die Frage, ob die Union sich im Hinblick auf den Kleinen Parteitag der Sozialdemokraten am Sonntag doch noch zu konkreten Zusagen aufraffen wird.

Unterschiedliche Signale zum Mindestlohn



Aus Unionskreisen gab es dazu im Vorfeld unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite äußerte CSU-Chef Horst Seehofer sein Verständnis für den Wunsch der SPD-Führung, dem Parteikonvent nicht mit leeren Händen entgegentreten zu müssen. Schließlich weiß auch die Union, dass die Ängste an der SPD-Basis vor einer erneuten Marginalisierung in einer Großen Koalition riesig sind.

Seehofer kündigte deshalb am Mittwoch überraschend an, er könne einen Mindestlohn von 8,50 Euro akzeptieren, wenn die SPD im Gegenzug sowohl auf Steuererhöhungen als auch auf neue Schulden verzichte. Allerdings setzte er auch hinzu: falls durch diese Lohnuntergrenze keine Arbeitsplätze vernichtet würden. Genau dazu aber gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Unterstützt wurde Seehofer von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der ebenfalls zur Verhandlungsdelegation der CDU gehört. "Der Gedanke hat ja viel Charme", sekundierte er seinem Kollegen aus Bayern.

Doch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel scheint der Vorschlag nicht abgestimmt gewesen zu sein. Deren Generalsekretär Herrmann Gröhe hielt am Mittwoch nämlich an der bisherigen CDU-Position fest: Konkrete Zusagen gebe es erst in Koalitionsverhandlungen.

Der SPD gab dieser Zwiespalt am Donnerstag immerhin Anlass, das eigene Erstaunen darüber zu formulieren, dass man selbst in den Sondierungsrunden am professionellsten und geschlossensten auftrete. Dagegen hätten die Grünen derartige Gespräche offensichtlich als eine Art Spiel betrachtet, die Union wiederum sei nicht in der Lage, sich im Vorfeld vernünftig abzustimmen, hieß es aus SPD-Kreisen.