Welchen Stellenwert die Entwicklungspolitik in der neuen Bundesregierung haben wird, ist noch unbekannt. Das von Dirk Messner und Jörg Faust geforderte "völlig neue, globale Entwicklungsministerium" würde allerdings auf den Holzweg führen. Klar, die Welt von heute ist globalisiert und Almosen reichen für nachhaltige Entwicklung nicht aus. Hinzu kommen neue und drängende Aufgaben: "die Energieversorgung klimaverträglich umbauen, die Weltmeere und die Artenvielfalt schützen, weltweite Finanzmärkte stabilisieren, die Demokratiebestrebungen fördern und schwache Staaten unterstützen".

Elias Sagmeister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Global Public Policy Institute (GPPi) in Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe.

Der Vorschlag, Entwicklungspolitik sollte diese und mehr Probleme bewältigen, überschätzt jedoch nicht nur ihre Gestaltungskraft, sondern riskiert zugleich, ihr wesentliches Ziel aus dem Blickfeld zu drängen: die Bekämpfung der Armut in Ländern, in denen eigene Ressourcen (inklusive Know-how) dafür nicht ausreichen. Deutschland braucht also kein neues Ministerium, sondern klare Ansprüche an das bestehende.

In ihrer Bestandsaufnahme haben Messner und Faust grundsätzlich recht: die Armen von morgen werden größtenteils in Schwellenländern leben. Diese Länder sind Armutsbekämpfungsweltmeister und brauchen wahrlich keine Almosen von Deutschland. Mit heimischen Steuergeldern die Arbeitslosigkeit in China oder Indien zu bekämpfen, dürfte im krisengeschüttelten Europa künftig ohnehin auf wenig Rückhalt stoßen. Es wäre zudem unglaubwürdig und ineffizient, diese Gestaltungsmächte weiterhin über den Weg der Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen oder beeinflussen zu wollen.

Fokussierte Entwicklungspolitik



Die Tage der direkten Entwicklungszusammenarbeit zugunsten dieser Länder sind also – erfreulicherweise – gezählt. Ziel- und Verteilungskonflikte bleiben jedoch weiterhin Teil der politischen Realität und ließen sich auch von einem "globalen" Ministerium nicht einfach auflösen. Trotz des gemeinsamen Interesses an der Eindämmung des Klimawandels: wer wie viel für seine Folgen bezahlen soll, das sieht man in Deutschland anders als in China, den USA, oder den Seychellen.

Gleichzeitig wird eine verhältnismäßig kleine Anzahl von sehr armen Ländern in Zukunft ein Drittel der ärmsten Menschen beherbergen. Diese Länder können sich naturgemäß kaum für "die Erhaltung unserer globalen Gemeinschaftsgüter" interessieren. Sie kämpfen vielmehr gegen absolute Armut, den vollständigen Zerfall ihrer politischen Systeme, andernorts längst ausgemerzte Krankheiten oder die dramatischen Folgen interner Gewaltkonflikte.

Hier bleibt genug zu tun für ein langfristig arbeitendes, professionelles Entwicklungsministerium. Es sollte sich jedoch hüten, zusätzliche Herkulesaufgaben zu übernehmen, da dies zwangsläufig eine Unterordnung der Entwicklungspolitik und Armutsbekämpfung gegenüber anderen Interessen zur Folge hätte. Die Wahl der Partnerländer würde dann noch mehr von strategischen Interessen geprägt, und die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit würde weiter geschwächt. Wichtige Entwicklungsexpertise ginge in einem solchen Ministerium langfristig verloren, wenn es für alle "globalen Fragen" zuständig wäre.

Statt Entwicklungspolitik vollkommen neu zu erfinden, sollte Deutschland in der heutigen Entwicklungslandschaft die Kernkompetenz der Armutsbekämpfung neu entdecken und vertiefen. Man muss dazu nicht zurück in die Schlabberpulli-Ecke und schon gar nicht Almosen verteilen. Moderne Armutsbekämpfung setzt an lokalen Entwicklungsbestrebungen an, ist auf den jeweiligen Kontext zugeschnitten und beinhaltet längst, dass eigene Beiträge von betroffenen Ländern oder Zielgruppen gefordert werden.