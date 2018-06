Der deutsche Kriegsverbrecher Erich Priebke ist in Italien im Alter von 100 Jahren gestorben. Das habe Priebkes Anwalt Paolo Giachini mitgeteilt, schreibt das italienische Nachrichtenportal Il Messaggero. Priebke lebte zuletzt in einem Apartment im Westen Roms.



Erich Priebke wurde 1998 in Italien dafür verurteilt, dass er im Zweiten Weltkrieg als SS-Offizier Geiseln erschossen hatte. Das Massaker an 335 Menschen fand in den Ardeatinischen Höhlen in der Nähe von Rom statt. Priebke war daran beteiligt, er gestand, zwei Gefangene selbst erschossen zu haben. Reue zeigte er aber nie. Er wurde dafür im Jahr 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt, die dann wegen seines hohen Alters in Hausarrest umgewandelt wurde.

Nachdem Italien von den Alliierten befreit worden war, flüchtete Priebke nach Argentinien. 1994 fanden Journalisten seinen Aufenthaltsort heraus. Der deutsche und der italienische Staat beantragten die Auslieferung Priebkes. Der ehemalige SS-Offizier wurde daraufhin 1995 nach Italien ausgeliefert, wo er sich für seine Taten vor Gericht verantworten musste.

Die extreme Rechte setzte sich für Priebke ein. Die rechtsextreme Gesellschaft für Freie Publizistik veröffentliche nach der Verurteilung ein Flugblatt Zum Fall Priebke. Die Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangener listete Priebke in ihrem Gefangenenregister. 2005 veröffentlichte die NPD-Zeitung Deutsche Stimme unter dem Schlagwort "Antigermanismus" ein Interview mit Priebke.

Angesichts des Todes Priebkes rief das Simon-Wiesenthal-Zentrum dazu auf, verstärkt nach noch lebenden NS-Kriegsverbrecher zu fahnden. "Das hohe Alter, das Priebke erreichte, erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die noch lebenden Täter jetzt wirklich zu verfolgen. Viele der Nazi-Verbrecher erfreuen sich selbst in hohem Alter noch einer robusten Gesundheit. Sie können und müssen deshalb vor Gericht gestellt werden", sagte Efraim Zuroff, Direktor der israelischen Abteilung des Zentrums.