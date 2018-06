In der FDP gibt es Diskussionen über künftige Koalitionsoptionen der Partei. Die Differenzen zeigen sich in Äußerungen des designierten Parteichefs Christian Lindner und des sächsischen Landesvorsitzenden Holger Zastrow. Der hält nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag eine Öffnung zu anderen Parteien als der Union für den falschen Weg.



Für ihn als Liberalen gebe es "nur die Union als einzig denkbaren Koalitionspartner", sagte Zastrow der Leipziger Volkszeitung vom Mittwoch. Als Begründung gab er mit Blick auf die Wertegerüste der Parteien an, dass "Sozialdemokraten, Grüne und Kommunisten allesamt Sozialisten" seien.

Lindner hatte sich im Hinblick auf künftige politische Konstellationen anders positioniert und eine Öffnung zu anderen Parteien hin zumindest nicht ausgeschlossen. Auf die entsprechende Frage der Rheinischen Post sagte er: "Wir streben jetzt nur eine Koalition an. Die mit den Bürgern."

Inhaltlich müsse die FDP die Partei der wirtschaftlichen Vernunft und einer modernen, menschenbejahenden Gesellschaftspolitik sein , sagte Lindner. "Es geht um unser eigenständiges Angebot. Ich will mich nicht vor allem von CDU oder Rot-Grün abgrenzen, sondern uns selbst neu definieren."

Ähnlich äußerte sich der Chef der Jungliberalen, Lasse Becker. "Ich will mich als Liberaler nicht über Koalitionen und Ablehnung anderer definieren, sondern über mein eigenes Freiheitsverständnis", sagte er.



Lindner kündigte an, mehr Frauen in das Führungspersonal der FDP zu bringen. "Unsere starken Frauen will ich in der Parteiführung sichtbar machen", sagte er. Er forderte eine "Teamlösung" und einen neuen "Korpsgeist in der FDP".

Die Liberalen waren bei der Bundestagswahl am 22. September auf 4,8 Prozent der Stimmen gekommen und hatte damit erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik den Einzug ins Parlament verpasst . Im Wahlkampf hatte sie sich für ein Bündnis mit der Union eingesetzt.

Der Sachse Zastrow, der im Sommer eine Landtagswahl zu bestehen hat, setzt mit der Abgrenzung von SPD , Grünen und Linken diesen Kurs fort. Die nahende Wahl sieht der Landtagsfraktionschef als Bewährungsprobe für seine Partei. "Da entscheidet sich der Wiederaufstieg der FDP", sagte er der Zeitung. Die Abstimmung in Sachsen sei für die Liberalen "vermutlich viel entscheidender als so manche Wahlentscheidung auf dem nächsten Bundesparteitag", fügte er mit Blick auf die anstehende Erneuerung der FDP-Führung hinzu.

Nach der Niederlage zur Bundestagswahl hatte die Parteispitze um FDP-Chef Philipp Rösler ihren Rückzug angekündigt . NRW-Landeschef Lindner hat angekündigt, sich um Röslers Nachfolge zu bewerben. Voraussichtlich Anfang Dezember soll ein Sonderparteitag in Berlin stattfinden.