Am Ende kam es so, wie schon vor der Wahl erwartet. Union und SPD fügen sich in das aus ihrer Sicht Unvermeidliche: Sie vereinbaren Verhandlungen für ein neuerliches schwarz-rotes Regierungsbündnis. Alternativen gibt offenbar nicht, und die Wähler haben es ja angeblich so gewollt, lauten die Begründungen.

Kanzlerin Angela Merkel hatte wohl auch nie etwas anderes vor. Denn die Große Koalition ermöglicht ihr bequemes Regieren. Auf die marginalisierte Opposition muss sie keine Rücksicht nehmen. Und im Bundesrat wird ihr die SPD, wenn es darauf ankommt, schon die notwendige Mehrheit verschaffen. Auch für Großvorhaben wie eine weitere Föderalismusreform oder eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern einschließlich des Solidaritätsfonds

Die SPD-Führung gibt sich jetzt selbstbewusst. Was bleibt ihr nach ihrem dürftigen Wahlergebnis auch anderes übrig, um den Parteikonvent am Wochenende von der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu überzeugen. Doch viel erreicht hat sie in den Sondierungsgesprächen bislang nicht. Das war auch nicht anders zu erwarten, angesichts einer Union, die im Bundestag fast die absolute Mehrheit erzielte.



Die Sondierung dient dazu, auszuloten, ob es Chancen für eine Einigung gibt. Ob das angestrebte Bündnis aber wirklich zu tragfähigen Kompromissen findet, ist noch offen.



Steuererhöhungen in homöopathischen Dosen

Nach allem, was verlautet, zeichnet sich das Ergebnis allerdings schon ab: Es wird eine Form vom gesetzlichen Mindestlohn geben, vermutlich unterhalb der 8,50 Euro, die die SPD fordert, und mit einem niedrigeren Stundensatz im Osten. Festzulegen von einer Kommission, in der auch Arbeitgeber und Gewerkschaften sitzen. Dazu Steuererhöhungen allenfalls in homöopathischen Dosen. So wahren beide Seiten ihr Gesicht.



Merkel wird ihre Politik des Ungefähren weitgehend fortsetzen, nun begründet mit der Notwendigkeit, die zum Teil recht unterschiedlichen Positionen von CDU, CSU und SPD zusammenzubringen. Garniert werden dürfte dies mit einigen sozialdemokratischen Einsprengseln, wie der doppelten Staatsbürgerschaft und möglichen weiteren, kleinen Überraschungen.

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Den Neuanfang, den sich die Mehrheit der Wähler nach vier Jahren schwarz-gelbem Elend erhofft hatte, wird das nicht bringen. Dafür war das Wahlergebnis auch zu zweideutig: Offenkundig wünschten sich die meisten Bürger, dass Merkel Kanzlerin bleibt, aber eine eher linke Politik betreibt. Nun bekommen sie einen Mix: halb sozialdemokratisch, halb konservativ.

Besser wäre gewesen, die Parteien hätten sich nach dem Sowohl-als-auch-Wahlergebnis wirklich etwas getraut: Entweder Union und Grüne mit einem schwarz-grünen Bündnis – immerhin beflügelten zwei überraschend harmonische Sondierungsgespräche die Fantasien auf beiden Seiten. Oder SPD und Grüne hätten sich zumindest zu Sondierungen mit der Linkspartei treffen können.