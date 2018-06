Inhalt Seite 1 — Die Grünen sind weiter, als sie glauben Seite 2 — Merkwürdiger Duktus Auf einer Seite lesen

Diese Umfrage hat das Potenzial, eine langjährige Fehleinschätzung zu enttarnen. Satte 67 Prozent der Grünen-Anhänger halten eine schwarz-grüne Koalition für eine gute Lösung für Deutschland. So lauten die Zahlen des aktuellen Deutschlandtrends, den die ARD am Donnerstagabend veröffentlichte.



Die Umfrage widerspricht der landläufigen Argumentation vieler grüner Spitzenpolitiker, wenn man sie nach Schwarz-Grün fragt. Dann lauten die Standardantworten nämlich meist: Das ist mit unserer Basis nicht zu machen. Oder: Das könne man den Anhängern nicht zumuten.

Der natürliche Koalitionspartner sei nun mal die SPD. Man sei eben im rot-grünen Lager heimisch. Diese Feststellungen sollen hier gar nicht bestritten werden. Allerdings sind sie denkbar trivial und in ihrer Absolutheit wenig hilfreich: Denn sie klammert die Realität seit 2005 einfach aus. Seither ist Rot-Grün auf Bundesebene von einer eigenen Mehrheit weit entfernt. Und dass es die Wähler nicht mit Extra-Prozenten belohnen, wenn die Grünen mögliche Machtalternativen standhaft tabuisieren, hat sich spätestens bei dieser Bundestagswahl gezeigt.



Hamburg als falsches Beispiel

Immerhin: Die neue Fraktionsführung scheint genau diese alternativlose Festlegung auf Rot-Grün inzwischen als Problem erkannt zu haben. Doch die Partei steckt mitten im personellen Umbruch. Es ist unklar, wer die Entscheidung, mit der Union zusammenzugehen, derzeit überhaupt durchsetzen und verantworten könnte. Die neuen Fraktionschefs haben noch nicht ausreichend Prokura, die neuen Parteichefs sind nicht mal gewählt. Und die alte Führungsriege ist untereinander uneinig und obendrein diskreditiert.

Aber unabhängig davon glauben viele Spitzengrüne, dass es der Partei schade, wenn man sich auf die Union einließe – und verweisen auf die vermeintlich schlechte Erfahrung des Hamburger Experiments. Dabei taugt das nicht mal als gutes Beispiel: Bei der Wahl nach dem schwarz-grünen Koalitionsbruch an der Elbe brach die CDU ein, die Grünen gewannen sogar leicht hinzu. Und tatsächlich konnten die Grünen ziemlich viel von ihrer Agenda durchsetzen, mehr als mit der SPD, die in der Vergangenheit auf die Wünsche der Grünen oft noch viel weniger einging. Außerdem: Vor einer kritischen Beurteilung durch die Wähler wären die Grünen natürlich auch in einem rot-grünen Bündnis nicht gefeit.