Die Sondierungsgespräche von Union und den Grünen über eine gemeinsame Koalition sind gescheitert. Das teilte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe am frühen Mittwoch nach rund siebenstündigen Gesprächen der Parteispitzen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin mit. Die Grünen wollten keine weiteren Verhandlungen mit der Union. Gröhe kündigte an, dass die Union nun auf die SPD zugehen werde, um die Sondierungen an diesem Donnerstag fortzusetzen.

Beide Seiten lobten die konstruktive Gesprächsatmosphäre. Grünen-Chefin Claudia Roth sagte im Anschluss allerdings, inhaltlich sei eine "belastbare Grundlage" nicht gegeben. Kochef Cem Özdemir sagte, die "Brücken" zur Union seien noch nicht so stabil, dass sie sicher vier Jahre halten würden.

CDU-Generalsekretär Gröhe betonte, die zweite Verhandlungsrunde habe in "großem gegenseitigem Respekt" stattgefunden. Sein CSU-Amtskollege Alexander Dobrindt zeigte sich "überrascht über die Tiefe der Gespräche." Er habe darin ein "anderes Verständnis" für die Grünen entwickelt. Dobrindt galt vorab als schärfster Kritiker eines schwarz-grünen Bündnisses.

Dobrindt und Gröhe betonten, die inhaltlichen Differenzen zu den Grünen seien aus der Sicht der Union "nicht unüberbrückbar" gewesen. Die Union sei "ergebnisoffen" in die Gespräche gegangen und habe sich bei der Flüchtlings- und Integrationspolitik "kompromissbereit" gezeigt.

Bei den Grünen hieß es allerdings, in den Gesprächen zu insgesamt elf Themengebieten habe es in den meisten Punkten nur wenig Annäherung gegeben. Strittig blieb beispielsweise ein gesetzlicher, flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro, den die Grünen wie auch die Sozialdemokraten fordern.

Bereits vor Beginn der Gespräche in Berlin hatten sich die Grünen skeptisch zu den Aussichten für ein schwarz-grünes Bündnis geäußert. Auf beiden Seiten war im Laufe des Abends dennoch von guten und sachlichen Gesprächen berichtet worden. Große Differenzen hätten sich allerdings in den Bereichen Argrar und Verkehr gezeigt – vor allem zum Thema PKW-Maut .

Die Grünen hatten sich vor der Verkündung ihrer Entscheidung vor Mitternacht nach sechsstündigen Gesprächen mit der Union zu einer knapp eineinhalbstündigen internen Beratung zurückgezogen.



Die Union habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Grünen sich außerstande gesehen hätten, ihren Gremien eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorzuschlagen, sagte Gröhe.