Die Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir sehen kaum Chancen für eine erste schwarz-grüne Bundesregierung . Ihre Fantasie reiche nicht aus, um sich eine stabile Regierung mit CDU und CSU vorzustellen, sagte Roth. Insbesondere die Vorbehalte in der CSU gegen den Grünen-Spitzenkandidaten Jürgen Trittin lassen sie zweifeln. Özdemir sagte, für die Union sei es leichter, eine Koalition mit der SPD einzugehen, als mit den Grünen . CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe ließ dagegen keine Präferenzen erkennen.

Am kommenden Donnerstag treffen sich Union und Grüne zu einem ersten Sondierungsgespräch. CSU-Chef Horst Seehofer hatte sich zunächst geweigert, mit Trittin an einem Tisch zu sitzen.

Die Union solle ihre Partei nicht in "gute Grüne", mit denen man reden könne, und "schlechte Grüne" spalten, sagte Roth. Sie warf Unionspolitikern "oberlehrerhaftes" Verhalten vor, wenn diese forderten, die Grünen müssten bestimmten Ideen abschwören.

Özdemir zufolge ist für die Union der Schritt in Richtung SPD kleiner als in Richtung Grüne. Die Grünen strebten einen ökologischen Umbau der Gesellschaft an. "Insofern hören Sie eine gewisse Skepsis raus, ob am Ende der Mut reicht bei der CDU/CSU für einen solchen Politikwechsel."

CDU-Generalsekretär Gröhe sagte in der ARD, es sei im Gegensatz zu früheren Zeiten jetzt normal, dass neben der SPD auch mit Grünen Sondierungsgespräche geführt würden. "Bei der Großen Koalition ist es sicher gut, daran zu denken, dass sie in unserer Verfassung eher die Ausnahme sein sollte. Und bei den Grünen sehen wir doch eine bemerkenswerte Diskussion über den inhaltlichen Kurs."

Bereits am Freitag hatten Vertreter von CDU, CSU und SPD über ein mögliches Bündnis gesprochen , die Runde soll offiziell am kommenden Montag fortgesetzt werden. Allerdings bestätigte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer am heutigen Montag, dass er sich schon am kommenden Freitag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Sigmar Gabriel treffe.

CDU und SPD dementieren solche Pläne. Bild hatte am Samstag berichtet, die drei Spitzenpolitiker hätten sich am Rande der Bundesratssitzung zu dem Treffen verabredet.

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles machte klar: "Es gibt keine Verabredung für ein solches Treffen am Freitag." Sie wolle sich nicht an Spekulationen über mögliche Gespräche vor dem offiziellen zweiten Sondierungsgespräch mit 21 Unterhändlern von Union und SPD am kommenden Montag beteiligen.