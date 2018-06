Gregor Gysi bleibt für weitere zwei Jahre alleiniger Chef der Linksfraktion. Der 65-Jährige wurde auf der Fraktionsklausur im brandenburgischen Bersteland mit 80,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Das Ergebnis lag knapp unter dem der letzten Wahl von 2011. Damals hatte Gysi noch 81,3 Prozent erhalten, 2009 sogar 94,7 Prozent.

Gysi hatte sich zuvor dagegen gewehrt, eine gemeinsame Doppelspitze mit der Parteilinken Sahra Wagenknecht zu bilden. Wagenknecht soll nun seine "erste Stellvertreterin" werden.



Gysi hatte vor der Wahl durchblicken lassen, dass er für eine Doppelspitze nicht zur Verfügung steht. Bei den Parteilinken löste er damit massive Verärgerung aus. Von "Ultimatum", "Erpressung" und "Nötigung" war die Rede.

Hinter dem Führungskonflikt steht ein Richtungsstreit in Fraktion und Partei. Die westdeutschen Linken unterstützen Wagenknecht, während Gysi vor allem die ostdeutschen Reformer auf seiner Seite hat. Gysi verhinderte bereits zum zweiten Mal, dass Wagenknecht an seine Seite in die Fraktionsspitze aufrückt. Schon 2011 stemmte er sich erfolgreich dagegen.



Kompromisslösung mit vielen Stellvertretern

Die beiden Flügel in der 64 Abgeordnete umfassenden Fraktion verständigten sich auf einen Kompromiss, der neben Wagenknecht sieben weitere Stellvertreter vorsieht. Sechs davon sind die Leiter der einzelnen Fachbereiche. Zusätzlich sollte der frühere Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch einen herausgehobenen Stellvertreterposten bekommen. Insgesamt sah der Kompromiss acht Vizefraktionschefs vor. Als Vizepräsidentin des Bundestags nominierte die Linksfraktion erneut Petra Pau .

Gysi würde bei einer Großen Koalition von Union und SPD Oppositionsführer im Parlament, weil die Linke bei der Bundestagswahl trotz Verlusten erstmals drittstärkste Kraft wurde. Damit würde der Linksfraktionschef etwa künftig auf Regierungserklärungen von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) antworten.