Frankreich fordert Konsequenzen aus dem Schiffsunglück vor Lampedusa , bei dem am vergangenen Donnerstag mehr als hundert afrikanische Flüchtlinge starben. Die französische Regierung drängt auf ein Spitzentreffen zu dem Thema: Es sei wichtig, "dass die politisch Verantwortlichen in Europa gemeinsam darüber sprechen, und zwar schnell", sagte der französische Regierungschef Jean-Marc Ayrault. Die EU-Mitgliedstaaten müssten sich so schnell wie möglich treffen, um über die Verwaltung der Grenzen auf See zu diskutieren und "die richtige Antwort finden". Mitgefühl genüge nicht.

Die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe, Kristalina Georgieva, fordertet offenere Grenzen. Die Europäer müssten nicht nur "die Herzen und die Geldbeutel" offen halten, sondern auch ihre Grenzen, sagte sie der Welt . Die EU basiere auf Solidarität. "Das bedeutet, dass wir Menschen willkommen heißen müssen, wenn sie unsere Hilfe brauchen", sagte Georgieva.

Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) sieht die EU dagegen nicht stärker gefordert. "Allein Deutschland hat in diesem Jahr schon annähernd 80.000 Menschen Zuflucht gewährt. Durch die gemeinsamen europäischen Grenzpolizei-Einsätze konnten in den vergangenen zwei Jahren fast 40.000 Menschen aus Seenot gerettet werden", sagte Friedrich der Welt am Sonntag . Er wies den Vorwurf zurück, Europa schotte sich ab .

Man müsse nun alles tun, um die wirklich schutzbedürftigen aufzunehmen, sagte Friedrich. "Die Menschen brauchen stabile politische Verhältnisse und wirtschaftliche Perspektiven in ihrer Heimat. Dabei muss und kann Europa helfen."



Weit mehr als 100 afrikanische Flüchtlinge waren am Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa gestorben, als ihr Boot kenterte. Mindestens 200 Menschen werden noch vermisst – an Bord sollen etwa 450 bis 500 Menschen gewesen sein, vermutlich aus Somalia und Eritrea .



Als Konsequenz aus dem Unglück forderte Innenminister Friedrich härtere Maßnahmen gegen Schlepperbanden. "Fest steht, dass wir noch stärker die Netzwerke organisierter und ausbeuterischer Schleusungskriminalität bekämpfen müssen", sagte er. "Die Schleuser-Verbrecher sind es, die die Menschen mit falschen Versprechungen in Lebensgefahr bringen und oftmals in den Tod führen."

"Große Schande für die Europäische Union"

Dem SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel reicht das nicht: Er plädiert dafür, dass die europäischen Staaten deutlich mehr Flüchtlinge aus Afrika aufnehmen. "Was auf Lampedusa passiert, ist eine große Schande für die Europäische Union ", sagte Gabriel der Bild am Sonntag . Die dort ankommenden Flüchtlinge müssten gerechter in Europa verteilt und die Zustände vor Ort verbessert werden. Auch Deutschland müsse sich dafür einsetzen, das Leid auf Lampedusa zu mildern.

Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik kommt auch aus der Kirche. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch , sagte, in der Europäischen Union müssten "Konsequenzen gezogen werden, über die schon seit Jahr und Tag geredet wird". Die Menschlichkeit gebiete es, "alles Erforderliche zu tun, um Todesfälle auf dem Meer zu verhindern und ankommende Flüchtlinge mit Würde zu behandeln". Zuvor hatte Papst Franziskus das "grausame" System verurteilt, das Menschen dazu zwinge, ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben zu verlassen.

Der EU-Direktor der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Nicolas Berger, warf Europa eine zu starke Abschottung vor. Fast alle Investitionen der EU im Bereich Flüchtlingspolitik würden auf die Schließung der Grenzen verwendet, sagte Berger am Freitag dem Deutschlandradio Kultur. Dies bringe Leben in Gefahr.