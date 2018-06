So fröhlich kommen sie nicht wieder zusammen. Lediglich 90 Minuten dauert am Mittwoch der Auftakt der Verhandlungen um eine neue Große Koalition. In der Berliner CDU-Parteizentrale schütteln sich 75 Verhandlungsteilnehmer der großen Runde von Union und SPD die Hände. Man lernt sich besser kennen, verspeist gemeinsam Kartoffelsuppe, warmen Leberkäse und Fleischspieße. Ob man sich denn in dieser mächtigen Politiker-Runde erst einmal gegenseitig vorstellen musste, will eine Journalistin später wissen. "Wir haben uns alle umarmt", sagt CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt mit dem ihm eigenen Humor.

Zuvor hat Kanzlerin Angela Merkel in der internen Sitzung ein Grußwort gesprochen. Sie hat betont, wie gut doch bereits die Sondierungsgespräche verlaufen sind. Und der SPD-Chef hat seinen Durchhaltewillen beteuert: Ein Koalitionsvertrag werde für vier Jahre geschlossen, sagte Sigmar Gabriel nach Teilnehmerangaben. CSU-Chef Horst Seehofer soll ihm sogar den Vortritt für das Grußwort gelassen und nicht darauf bestanden haben, wie sonst, direkt nach der Kanzlerin zu reden. Auch der Ton des eigenwilligen bayerischen Ministerpräsidenten sei an diesem Mittag "herzlich" gewesen, ist zu hören.

Derweil staunt so mancher SPD-Grande. Noch nie sei er in der Berliner CDU-Zentrale gewesen, sagt der Parteilinke Ralf Stegner und lässt seinen Blick durch das Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses schweifen. Generalsekretärin Andrea Nahles dankt ihrem Amtskollegen Hermann Gröhe öffentlich für den "freundlichen Empfang". Und ein sozialdemokratischer Stratege scherzt: Bei der guten Bewirtung müsse man sich anstrengen, wenn sich die große Runde am kommenden Mittwoch wieder zu Gesprächen treffe. Ort der Verhandlungen dann: die SPD-Zentrale.

Spätestens in der zweiten großen Verhandlungsrunde soll es konkret werden: Union und SPD wollen dann über Europapolitik beraten. Auch die gemeinsame Haftung für Banken, die Angela Merkel dem Vernehmen nach am Donnerstag und Freitag in Brüssel verhandeln will, dürfte dann ein Thema sein. "Die große Runde löst große Probleme", so formuliert es Dobrindt. Auch das Thema Finanzen – ergo Steuererhöhungen – solle hier abschließend beraten werden.



200 Verhandlungsteilnehmer und ein Organigramm

Denn inzwischen herrscht einige Verwirrung ob der vielen Verhandlungs- und Gesprächsrunden, die ab jetzt den Koalitionsvertrag ausloten sollen. Die Union hat deshalb extra ein Organigramm in Pastellfarben erarbeitet, das sie am Mittwoch verteilen lässt. Darauf in zartem Blau vermerkt: 12 Arbeitsgruppen für die Detailfragen: Europa, Arbeit und Soziales, Familien und Frauen, Verkehr und Infrastruktur zum Beispiel. In jeder Arbeitsgruppe sitzen 17 Teilnehmer. Hinzu kommen vier Untergruppen, zum Beispiel für Verbraucherschutz (in der Gruppe Umwelt) und Integration (in der Gruppe Inneres). Mehr als 200 Politiker sind also alleine hier am Aushandeln von Inhalten für den Koalitionsvertrag beteiligt. Eine enorme Zahl.

Die Arbeitsgruppen berichten an eine "Steuerungsgruppe" (in der Grafik zartgrün gehalten) um die drei Generalsekretäre sowie Kanzleramtsminister Ronald Pofalla und SPD-Vize Thomas Oppermann. Konflikte zu Detailthemen werden in die große Runde der 75 Teilnehmer weitergereicht, in der auch viele Ministerpräsidenten sitzen. Können die sich nicht einigen, befasst sich eine "Entscheidungsgruppe" – auch kleine Runde genannt – mit 15 Teilnehmern mit dem Problem. Das ist die gelbe Ebene. Geht es gar nicht weiter, sind Sechs-Augen-Gespräche unter den Parteivorsitzenden geplant. Dass diese Ebene auf dem Organigramm im CDU-Orange eingefärbt ist, ist sicher ein Zufall.

Fakt ist: 2005 verhandelten in der großen Runde nur 32, und nicht 75 Politiker über die erste Große Koalition unter Merkel. Auch die Arbeitsgruppen waren damals kleiner. Acht Jahre später scherzt der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann nun via Twitter: Er fühle sich wie bei einem Mittelding der über 1.000 Mitglieder starken Bundesversammlung und des Wiener Kongresses. Letzterer war 1814 schließlich dafür berühmt geworden, dass er wegen der großen Anzahl an Betroffenen lediglich in kleinen Kommissionen über die Neuordnung Europas nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches entschied und sich nie zu einer großen Vollversammlung traf.