Der streng sozialistische Flügel der Linkspartei soll nach dem Willen der Parteireformer kein größeres Gewicht in der Fraktionsspitze bekommen. Der Abgeordnete Stefan Liebich sprach sich gegen Sahra Wagenknecht als Kovorsitzende aus. "Ich kämpfe dafür, dass Gregor Gysi allein die Fraktion führt", sagte er. Für ihn gehe es nicht um die Option Gysi oder Gysi/Wagenknecht , sondern um die Option Gysi oder nicht Gysi.

Der 65-jährige Berliner war bislang alleiniger Vorsitzender der Fraktion und inoffizieller Spitzenkandidat der Linken bei der Bundestagswahl. Viele in der Partei wollen ihm Wagenknecht als Vertreterin des streng sozialistischen Parteiflügels zur Seite stellen. In einem Interview mit ZEIT ONLINE hatte sie am Montag bestätigt, dass sie für den Fraktionsvorsitz kandidieren möchte : "Die Doppelspitze steht jetzt seit drei Jahren im Fraktionsstatut, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, sie endlich umzusetzen."

Wagenknecht steht für eine deutlichere Abgrenzung von der SPD . Zudem setzt die Lebensgefährtin von Exparteichef Oskar Lafontaine höhere Hürden für Regierungsbeteiligungen als die Reformer, deren Linie seit dem Antritt der beiden neuen Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger gestärkt worden war. Seit dem Sommer 2012 hat die Linke die einst von Lafontaine postulierten "roten Linien" für Koalitionen aufgeweicht.

"Methode des Miteinander"

An diesem Dienstag und Mittwoch kommt die Linke-Fraktion im Spreewald zu einer Klausurtagung zusammen, auf der die Fraktionsspitze gewählt werden soll. Gysi, der seit dem verhältnismäßig guten Wahlergebnis als inoffizielle Nummer eins der Partei gilt, dürfte im Amt bestätigt werden. Er hatte es bereits einmal geschafft, Wagenknecht als zweite gleichberechtigte Vorsitzende zu verhindern.

Diese kündigte einen neuen politischen Stil im Fall ihrer Wahl an: "Man muss sich jetzt nur darum bemühen, dass die Methode des Miteinander auch in der Fraktion vorherrschend wird: dass eben nicht mehr mit knapper Mehrheit Dinge durchgestimmt werden, sondern gemeinsame Lösungen gesucht und gefunden werden", sagte sie ZEIT ONLINE .