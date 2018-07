Das Erschrecken ist wieder einmal groß, seit am Donnerstag vor Lampedusa ein Schiff mit etwa 500 Flüchtlingen aus Afrika gesunken ist. Politiker und Parteien aus ganz Europa fordern, die Flüchtlings- und Asylpolitik der EU zu ändern. Doch viel wird wohl auch diesmal nicht passieren. Die Innenminister der großen EU-Länder, darunter auch Deutschland, lehnen eine Reform des europäischen Asylrechts ab. Dafür soll die Grenzschutzagentur Frontex künftig mehr Befugnisse bei der Seenotrettung bekommen.

Verhindern wird das die Toten und die in Armut und Unsicherheit in Europa lebenden Flüchtlinge wohl kaum. Wie aber könnte eine humanere Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU aussehen? Drei Konzepte für die Zukunft.

1. Wege nach Europa erleichtern

Wie viele Menschen jährlich an den Außengrenzen Europas sterben, weiß niemand. Die Nichtregierungsorganisation Fortress Europe schätzt, dass seit 1988 mehr als 19.000 Menschen zu Tode gekommen sind. Andere sprechen von 25.000. Sie sterben in der Hand von Schlepperbanden, ertrinken im Mittelmeer oder ersticken in Lastwagen auf tage-, manchmal wochenlangen Fahrten, weil sie keine legale Möglichkeit haben, nach Europa einzureisen und Schutz oder Asyl zu beantragen.



Eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik würde deshalb nicht erst auf europäischem Boden beginnen, sondern bereits auf dem Weg dorthin. Die EU müsse gefahrenfreie, legale Wege nach Europa schaffen, fordert Karl Kopp von Pro Asyl. Die Möglichkeiten dazu seien schon da.

Aufnahme und Bleiberecht Rechtsstatus In der Debatte um Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Einwanderer gehen die Begriffe und Zahlen häufig durcheinander. Die Unterschiede sind jedoch wichtig. Zum einen geht es darum, inwiefern ein Land verpflichtet ist, Ausländer aufzunehmen. Zum anderen um den unterschiedlichen Rechtsstatus und Schutz, den Migranten und Flüchtlinge genießen. Asylbewerber Nach dem seit 1993 stark eingeschränkten Asylrecht im Grundgesetz Art. 16a (früher Art. 16) kann Schutz und Aufenthalt in Deutschland beanspruchen, wer eine individuelle politische, religiöse, ethnische oder staatliche Verfolgung aus anderen Gründen nachweist, sofern er nicht schon Schutz in einem anderen Erstaufnahmeland gefunden hat (Drittstaatenregelung). Wer als asylberechtigt anerkannt wird, bekommt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht ohne Einschränkungen. Während des Verfahrens, das Jahre dauern kann, haben die Asylbewerber nur eingeschränkte Rechte (Unterbringung in Sammelunterkünften, Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz, keine Arbeitserlaubnis, Beschränkung der Bewegungsfreiheit in den meisten Bundesländern auf die ihnen zugewiesene Region). Anerkannt werden – je nach Herkunftsland – nur relativ wenig Antragsteller. Dennoch werden viele Abgelehnte nicht abgeschoben, weil es verschiedene Abschiebungshemmnisse gibt.

Flüchtlinge Nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und europäischen und EU-Vereinbarungen ist Deutschland wie alle anderen Unterzeichnerländer verpflichtet, Flüchtlinge unabhängig vom Nachweis einer individuellen Verfolgung aufzunehmen, falls bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Nach Artikel 1 der GFK ist Flüchtling, "wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will".

Grundlage für die Aufnahme in Deutschland ist § 60 Aufenthaltsgesetz. Diese Schutzbestimmung ist weiter gefasst als das Asylrecht, sie umfasst z.B. auch nicht-staatliche Verfolgung, etwa von sozialen Gruppen.

Der Aufenthaltsstatus ist allerdings beschränkt, auch zeitlich. Es besteht nur ein Abschiebeverbot, also kein langfristig gesichertes Aufenthalts- oder Arbeitsrecht. Es kann beendet werden, wenn keine Bedrohung im Herkunftsland mehr besteht.

Die Bundesregierung kann verfügen, dass, wie im Fall Syrien, eine bestimmte Zahl an Kontingentflüchtlingen ins Land kommen darf. Sie werden dann nach einem festen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Einwanderer EU-Bürger haben ein Aufenthalts-, Niederlassungs- und Arbeitsrecht in allen Ländern der Gemeinschaft (für Rumänen und Bulgaren gelten Übergangsfristen beim Arbeitsrecht). Sie können sich also dauerhaft in Deutschland niederlassen, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Sogenannte Drittstaatler aus anderen Ländern dürfen einwandern und sich hier niederlassen und arbeiten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. Hochqualifizierte oder andere mit Berufen, die benötigt werden, aber auch Familiennachzügler.

Nach einigen Jahren können solche Migranten die Einbürgerung beantragen.

Das Resettlement-Programm der Vereinten Nationen siedelt jährlich 80.000 Flüchtlinge um. Die EU ist dem Programm im März 2012 beigetreten, allerdings mit sehr unterschiedlichen Verpflichtungen. So nimmt das kleine Schweden 1.900 Flüchtlinge jährlich auf, Deutschland hingegen über drei Jahre jeweils nur 300 Flüchtlinge. Die meisten Flüchtlinge, nämlich 60.000, kommen in den USA unter.

Außerdem müsse der Umgang mit Flüchtlingen auf See verbessert werden, sagt Karl Kopp. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte 2012, dass Flüchtlinge nicht auf See zur Umkehr gezwungen werden dürfen. Sie müssen an Land die Möglichkeit erhalten, ihre Asylanträge zu stellen.

Geraten sie auf dem Wasser in Not, ist jedes Schiff in der Nähe zur Rettung verpflichtet. Das sei im Kampf gegen die Schlepperbanden erodiert, sagt Kopp. Fischern, die Flüchtlinge retten, drohen sogar Geld- oder Haftstrafen. Das hatte im Fall des am Donnerstag vor Lampedusa gesunkenen Bootes dazu geführt, dass Fischer den ertrinkenden Flüchtlingen nicht helfen wollten. Bisher weigern sich die Mittelmeerstaaten, die Seenotrettung verbindlich durchzusetzen. Sie haben sich lediglich dazu verpflichtet, die europäische Grenzschutzagentur Frontex zu informieren, wenn Flüchtlinge in Seenot geraten.



Kopp glaubt, dass – egal wie die Asylpolitik der EU aussieht – sich illegale Migration, auch auf gefährlichem Weg, nie verhindern lassen wird. "Es werden immer Menschen sterben auf dem Weg in die EU. Die Frage ist nur, wie viele."

2. Ein faires Aufnahme- und Verteilungssystem

Die Verteilung von Flüchtlingen in der EU entscheidet seit 2003 die Dublin-II-Verordnung. Sie besagt, dass der Staat für einen Flüchtling zuständig ist, in dem er zuerst angekommen ist. Das belastete die Staaten an den EU-Außengrenzen und führt zu katastrophalen Verhältnissen: Griechenland, Ungarn und Zypern sperren Neuankömmlinge in völlig überfüllte Lager, in Italien müssen Flüchtlinge oft auf der Straße oder in alten Baracken leben. Viele reisen deswegen illegal weiter nach Mittel- und Nordeuropa. Dort dürfen sie nach Dublin II aber keinen Asylantrag stellen, sondern müssen eigentlich zurück in die Erst-Aufnahmeländer. Allerdings stoppen immer mehr deutsche Gerichte die Abschiebung in diese Länder.



Mittlerweile dauern die Zuständigkeitsverfahren nach Dublin meist länger als die eigentlichen Asylverfahren. Das ist teuer, bürokratisch und hält die Flüchtlinge in permanenter Unsicherheit. Politiker und Hilfsorganisationen erklären das Dublin-System deshalb für gescheitert.