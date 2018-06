Als nach der Bundestagswahl 2009 bekannt wurde, dass der Eigentümer der Hotelkette Mövenpick August von Finck 1,1 Millionen Euro an die FDP gezahlt hatte, war die Empörung groß. Denn die Liberalen hatten gemeinsam mit der CSU durchgesetzt, dass die schwarz-gelbe Koalition als eine ihrer ersten Taten die Mehrwertsteuer für Hoteliers senkte. Den Ruf, käuflich zu sein, wurde die FDP danach nicht mehr los. Das trug zu ihrem Niedergang und ihrem Absturz bei der jüngsten Wahl wesentlich bei.

Die BMW-Großaktionäre Johanna und Stefan Quandt sowie Susanne Klatten haben der CDU nun kurz nach dieser Wahl fast eine Dreiviertelmillion Euro überwiesen – als Anerkennung "für die sehr erfolgreiche Arbeit der Bundeskanzlerin bei der Bewältigung der Euro-Krise". Dass die Kanzlerin bislang erfolgreich verhindert hat, dass in der EU für die Autohersteller ab 2020 verschärfte CO2-Abgasgrenzwerte gelten sollen, wovon neben Daimler vor allem BMW betroffen wäre, spielte bei der großzügigen Gabe angeblich keine Rolle.

Der Verdacht liegt trotzdem nahe, auch wenn es sicher richtig ist, wie die CDU argumentiert, dass Angela Merkel ihre Politik nicht nach Spenden für ihre Partei ausrichtet. Vermutlich ist die Kanzlerin tatsächlich davon überzeugt, dass es der deutschen Autoindustrie, insbesondere den beiden Produzenten großmotoriger Fahrzeuge in Stuttgart und München, schadet, wenn sie stärkere Umweltauflagen beachten müssten. Dass andere Autobauer wie VW damit keine Probleme haben und es der deutschen Branche wohl eher nutzt, wenn sie zukunftsträchtige energie- und abgassparende Modelle baut, sei dahin gestellt.

Politische Klimapflege

Die Frage ist jedoch, weshalb Spenden aus der Wirtschaft an die Parteien überhaupt erlaubt sind. Denn die setzen sich damit immer dem Verdacht aus, sich von Unternehmen schmieren zu lassen. Um für ihre Ziele werben zu können, werden die Parteien vom Staat schon genügend unterstützt. Sie erhalten pro Jahr mehr als 150 Millionen Euro aus Steuergeldern. Dazu kommen Mittel für die Fraktionen und die Partei-Stiftungen, die Abgeordneten-Diäten sowie die Mitgliedsbeiträge und Spenden von Privatpersonen.

Industrieunternehmen, Banken oder Versicherungen, die alle großen Parteien regelmäßig mit Geld versorgen, spenden nicht aus edlem staatsbürgerlichem Motiv, sondern weil sie sich die Politik gewogen stimmen wollen. Politische Klimapflege nennt man das, man könnte es auch als milde Form der Korruption bezeichnen.

Denn auch wenn es selten so sein dürfte, dass Unternehmen mit finanzielle Zuwendungen konkrete politische Entscheidungen bestimmen, machen sich die Parteien von ihnen abhängig. Erst recht in Wahlkampfzeiten, in denen Parteispenden aus der Wirtschaft regelmäßig besonders stark fließen. Viele Bürger, die den Politikern ohnehin misstrauen, vermuten deshalb nicht ohne Grund, dass das große Geld die Politik lenkt, nach dem Motto: "Wes Geld ich nehm', des Lied ich sing."