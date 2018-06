Der SPD-Vorstand empfiehlt seiner Partei mit großer Mehrheit Koalitionsverhandlungen mit der Union. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, verabschiedete das Gremium aus 35 Mitgliedern am Sonntag mit nur einer Nein-Stimme ein Papier mit zehn Koalitionsforderungen, über die der anschließend tagende Parteikonvent entscheiden soll. Es werde damit gerechnet, dass die 200 Delegierten des Konvents der Beschlussvorlage zustimmen, hieß es weiter.



Protest kam allerdings aus den Reihen der SPD-Linken. Sie wollen den Forderungskatalog der Partei für Verhandlungen mit der Union verschärfen. "Wir werden Änderungsvorschläge machen", hatte ihr Koordinator Ralf Stegner vor der Parteivorstandssitzung gesagt. Es gehe dabei vor allem um die Steuerpolitik, sagte Hilde Mattheis, ebenfalls eine zum linken Flügel der SPD gehörende Politikerin. Die Wahlkampfforderung der SPD nach einem neuen Spitzensteuersatz war in der Beschlussvorlage der Parteispitze für den Parteikonvent zunächst nicht mehr aufgetaucht.

Zehn Kernforderungen hatte die SPD-Führung ausgearbeitet, mit denen sie in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen wolle. In der Sitzung des Parteivorstandes sei der Forderungskatalog noch einmal leicht verändert worden, hieß es in Teilnehmerkreisen. Unter anderem sei eine Formulierung zum Betreuungsgeld hinzugekommen, dessen Abschaffung die SPD im Wahlkampf gefordert hatte. Auch das Ziel, eine Angleichung der Rentensysteme in Ost- und Westdeutschland zu erreichen, sei präzisiert worden.



Ob die Forderung der Linken, auch Steuererhöhungen in die Vorlage aufzunehmen, erfüllt worden war, blieb zunächst unklar. Mattheis hatte das Programm vor der Sitzung als "Minimalforderungen" kritisiert. Da von Steuererhöhungen in der Vorlage keine Rede mehr sei, bleibe die Gegenfinanzierung etwa von Investitionen in Bildung und Infrastruktur unklar. Keinesfalls dürfe es zu Sozialkürzungen oder einem Griff in den Gesundheitsfonds kommen.

Wirtschaftsflügel der Union gegen Mindestlohn

In dem Entwurf der Beschlussempfehlung steht an erster Stelle die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro. Das ist eine Forderung, die in der Union auf Gegenwehr stoßen könnte. Informationen des Spiegels zufolge mehren sich in der Partei die Stimmen gegen einen Mindestlohn. In einem Zehnpunktepapier des Wirtschaftsflügels der Union heiße es, ein einheitlicher, flächendeckender Mindestlohn würde "die weitere Arbeitsmarktentwicklung, neues Wachstum und sprudelnde Steuereinnahmen deutlich bremsen".

Die Chefs der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT), des Wirtschaftsrats der CDU und des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsbundestagsfraktion, Carsten Linnemann, Kurt Lauk und Christian von Stetten, wollen das Papier dem Nachrichtenmagazin zufolge am Donnerstag gemeinsam vorstellen – einen Tag nach dem geplanten Beginn der Koalitionsverhandlungen.

Auch Ökonomen warnten laut Spiegel vor einem zu hohen Mindestlohn oder einem Mindestlohn generell. Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW ) empfehle, einen Mindestlohn bei sieben Euro anzusetzen. Weitere Ökonomen teilten seine Ansicht. Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), warne grundsätzlich davor, dem Parlament zu überlassen, die Lohnhöhe festzusetzen. Damit drohe ein "politischer Überbietungswettbewerb". Mindestlöhne sollten keine Wahlgeschenke sein. Stattdessen solle eine Kommission von Tarifpartnern und Arbeitsmarktexperten eine Mindestlohnhöhe empfehlen.

Opposition: Union will keine Grundgesetzänderung

Ebenfalls uneins sind sich Union und SPD in der Frage, welche Rechte der Opposition künftig eingeräumt werden soll . Sollten sich Union und SPD auf eine Große Koalition einigen, würden sie über fast 80 Prozent der Sitze verfügen. Die Opposition aus Linkspartei und Grünen käme nur auf rund 20 Prozent der Sitze. Um aber einen Untersuchungsausschuss zu beschließen, ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen oder andere Minderheitenrechte in Anspruch nehmen zu können, bedarf es mindestens 25 Prozent der Stimmen. Die SPD will stärkere Rechte der Opposition, so steht es auch in der Beschlussvorlage. Die Union lehnt eine Änderung des Grundgesetzes ab.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion , Michael Grosse-Brömer, erklärte am Sonntag, in seiner Fraktion gebe es Überlegungen, wie die Kontrollmöglichkeiten der Opposition trotz ihrer relativ geringen Anzahl an Abgeordneten gewährleistet werden könnten. Die Union werde dazu Gespräche mit den übrigen Fraktionen führen.