Die amtierende Bundesregierung will prüfen, ob der NSA-Enthüller Edward Snowden in Moskau von deutschen Ermittlern befragt werden kann. Das kündigte Innenminister Hans-Peter Friedrich nach einer Sitzung des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste an. Es müsse geklärt werden, unter welchen rechtlichen Bedingungen eine Anhörung Snowdens in Moskau möglich sei. Asyl für Snowden in Deutschland schloss der CSU-Politiker erneut aus.

Der Vorsitzende des Kontrollgremiums, der SPD-Politiker Thomas Oppermann, ergänzte, eine Befragung in Deutschland "steht im Augenblick nicht zur Debatte". Man wolle zunächst sehen, ob eine Befragung in Moskau möglich sei. Die Abgeordneten hätten ohne Geheimdienst-Vertreter im Raum "sehr nachdenklich" über den Umgang mit Snowden beraten. Dabei seien sie einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bundesregierung in den kommenden Tagen und Wochen zunächst Möglichkeiten für eine Befragung in Moskau ausloten solle.



Man könne Snowden nicht nach Deutschland einladen, wenn man nicht definitiv ausschließen könne, dass er später an die USA ausgeliefert werden müsse, sagte Oppermann.

Zugleich strebt die Regierung an, die Geheimdienstzusammenarbeit mit den USA auf eine neue Grundlage zu stellen. Der amtierende Kanzleramtschef Ronald Pofalla sieht gute Chancen, dass die Gespräche darüber noch in diesem Jahr beginnen können. US-Präsident Barack Obama wolle bis Mitte Dezember die Überprüfung der Arbeit der amerikanischen Geheimdienste abgeschlossen haben, sagte der CDU-Politiker. Dann böte sich eine gute Chance, die geheimdienstliche Zusammenarbeit mit den USA auf eine neue Basis zu stellen.

Der Unionsvertreter im Kontrollgremium, Michael Grosse-Brömer, sagte zu, sich persönlich um den Kontakt zu den Geheimdienstkontrolleuren der US-Parlamentskammern zu kümmern. Diese Idee war schon nach Bekanntwerden der NSA-Überwachung im Sommer aufgekommen. Die deutschen Abgeordneten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Arbeit der US-Geheimdienste. Bisher lag ihnen nur die Versicherung der NSA vom 5. August vor, dass es keine massenhafte Ausspähung auf deutschem Boden gebe.



Am Morgen war das Gremium erneut zu einer Sondersitzung zusammengekommen . Dabei berichtete der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele von seinem Besuch bei Snowden in Moskau. Zuvor hatte er noch einmal bekräftigt, dass es "selbstverständlich" möglich sei, Snowden Asyl in Deutschland zu geben.



Bericht von Schindler und Maaßen

An der Sitzung nahmen zeitweise auch die Chefs des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamts für Verfassungsschutz, Gerhard Schindler und Hans-Georg Maaßen , teil. Sie wollten dem Gremium über die Gespräche berichten, die sie in den vergangenen Tagen in Washington geführt hatten. Dabei ging es auch um das geplante "No-Spy-Abkommen", mit dem die Regierungen in Washington und Berlin auf gegenseitige Spionage verzichten wollen. Oppermann sagte nach dem Treffen der Parlamentarier, es werde vertraulich weiter verhandelt. Notwendig sei, nicht nur die Industriespionage auszuschließen, sondern auch einer Überwachung von Bürgern Schranken zu setzen.



In der Sitzung spielten auch die aktuellen Vorwürfe gegen Großbritannien eine Rolle, das von seiner Botschaft in Berlin aus das deutsche Regierungsviertel ausgespäht haben soll. Die Opposition will nach eigener Aussage in Erfahrung bringen, warum die deutsche Spionageabwehr offenbar nichts von den möglichen britischen Aktivitäten wusste. Es müsse geklärt werden, ob die Spionageabwehr Lauschaktionen von befreundeten Staaten durch "aktives Nichtstun" in Kauf nimmt, sagte etwa der Linken-Politiker Steffen Bockhahn. In der Sache kam man offenbar nicht voran. Nach der Sitzung sagte Oppermann, man müsse prüfen, ob eine Straftat vorliegt. Gegebenenfalls seien Konsequenzen zu ziehen.