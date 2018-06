Zentrale Wahlversprechen der Union stehen in den Koalitionsgesprächen mit der SPD auf der Kippe. Angesichts begrenzter Spielräume ist die Finanzierung von mehr Kindergeld und die Abflachung der Steuerbelastung für Arbeitnehmer inzwischen ungewiss.



Unionsfraktionschef Volker Kauder ( CDU ) ließ offen, ob es bei der angestrebten Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibetrag bleibt. "Das wäre zwar wünschenswert und nach meiner Auffassung auch richtig. Aber noch einmal: Alles muss ohne neue Schulden finanziert werden", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Das gelte auch für die kalte Progression. Dabei bleibt Arbeitnehmern von Lohnerhöhungen wegen der steigenden Steuerlast wenig übrig.

Nach Informationen der Rheinischen Post hat sich die Unionsspitze von der Kindergeld-Erhöhung verabschiedet. Auch eine schrittweise Angleichung der Freibeträge an Erwachsenen-Niveau sei nicht bezahlbar. Ein Kindergeld-Plus von 35 Euro im Monat bei gleichzeitiger Anhebung des Kinder-Freibetrages auf 8.354 Euro würde den Staat pro Jahr 7,6 Milliarden Euro zusätzlich kosten. CDU und CSU hatten im Wahlkampf über die Finanzierung ihrer Vorhaben geschwiegen.

Die zähen Koalitionsverhandlungen kosten Union und SPD laut ZDF-Politbarometer Sympathien. Gaben direkt nach der Bundestagswahl im September 58 Prozent der Bürger an, dass sie eine schwarz-rote Koalition gut finden, sind es jetzt noch 44 Prozent. Die große Verhandlungsrunde trifft sich am Montag in der SPD-Zentrale. Dann soll es unter anderem Beschlüsse zur Energiewende geben.

Die bisherigen Festlegungen der Arbeitsgruppen im Einzelnen:

Energie: Union und SPD wollen die Förderung neuer Windräder im Meer deutlich kürzen, planen aber bis 2020 einen Ökostrom-Anteil bis zu 40 Prozent. Das will die Arbeitsgruppe Energie. Strittig ist das Ziel für 2030: Die Union will einen Ökostrom-Anteil von 50 bis 55 Prozent, die SPD 75 Prozent. Künftig könnte ein Bundesministerium für die Energiewende zuständig sein. "Ich glaube, dass es sinnvoll wäre", sagte Kauder der FAZ .



Innen: Bei der Gleichstellung homosexueller Partner haben die Innen- und Rechtspolitiker einen Kompromiss gefunden: Bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften soll "darauf hingewirkt" werden, "dass bestehende Diskriminierungen in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden". Wie genau das aussehen soll, ist bislang unklar. Ein härteres Vorgehen ist gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel geplant.

Bildung: Union und SPD wollen zwar mehr in Bildung investieren, die Spielräume sind aber umkämpft. Die SPD forderte im Wahlkampf ein Bundesprogramm für Ganztagsschulen über acht Milliarden Euro. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nicht abgeneigt, machte zur Finanzierung aber keine konkreten Angaben. Immerhin: Die Ausbildungsförderung Bafög soll "spürbar" erhöht werden.

Verkehr: Mit dem CSU-Lieblingsthema Pkw-Maut haben CDU und SPD unverändert Probleme. Es gebe von allen Seiten eine "ganze Menge Fragen" zur Ausgestaltung, sagte SPD-Verhandlungsführer Florian Pronold . Mehrbelastungen für deutsche Autofahrer soll es nicht geben. Einen Börsengang der bundeseigenen Bahn schließen Union und SPD aus.

Kultur: Zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde soll eine Expertenkommission Vorschläge erarbeiten. Die Behörde besteht nach einem Beschluss des Bundestages zunächst noch bis 2019.

Verbraucher: Verbraucher sollen vor unseriösen Geschäftspraktiken geschützt werden. Verträge sollen generell nicht am Telefon zustande kommen, sondern nur mit schriftlicher Bestätigung. Geringverdiener sollen besser davor bewahrt werden, dass ihnen wegen nicht bezahlter Rechnungen Strom oder Gas abgestellt werden.

Verteidigung: An den beschlossenen Standortschließungen bei der Bundeswehr soll nicht gerüttelt werden. Die Bundeswehrreform, mit der sie von 250.000 auf 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten sowie bis zu 15.000 freiwillige Wehrdienstleistende verkleinert wird, wird fortgesetzt.

Umwelt: Union und SPD wollen die umstrittene Fracking-Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten in Deutschland vorerst untersagen. Trinkwasser und Gesundheit hätten "absoluten Vorrang".