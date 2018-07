Sechs Umweltminister der Grünen aus den rot-grün regierten Bundesländern haben einen dringenden Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. In einem gemeinsamen Brief mahnen sie, ein Internationales Klimaschutzabkommen hänge maßgeblich davon ab, dass die Europäische Union sich anspruchsvolle Ziele setze. "Ein EU-Ziel von mindestens 55 Prozent CO2-Reduktion bis zum Jahre 2030 wäre ein sehr wichtiger Impuls, um insbesondere Schlüsselstaaten wie China in den laufenden Verhandlungen in Warschau und in den anstehenden Verhandlungen der nächsten beiden Jahre zu wesentlichen eigenen Beiträgen zu bewegen", heißt es in dem Schreiben, das ZEIT ONLINE vorliegt.

Hintergrund ist die gerade stattfindende Weltklimakonferenz in Warschau über Maßnahmen gegen die Erderwärmung, die auch am letzten Tag auf der Stelle tritt. Umweltschützer sind bereits am Donnerstag ausgezogen. Sie befürchten ebenso wie Beobachter, dass die Teilnehmer noch hinter den ohnehin niedrig gesteckten Erwartungen zurückbleiben und damit der gesamte Verhandlungsprozess zur Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen ins Stocken gerät.



Die Grünen-Minister schreiben weiter: Entscheidend dafür, dass Europa wieder eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz übernehme, sei das künftige Verhalten Deutschlands und der neuen Bundesregierung. Sie fordern deshalb, eine "ehrgeizige" Klimapolitik im schwarz-roten Koalitionsvertrag festzulegen. Insbesondere verlangen sie, die nationalen Ziele zur Verminderung des CO2-Ausstoßes deutlich anzuheben. Außerdem müsse sich Deutschland bei der Konferenz in Warschau verpflichten, sich angemessen entsprechend seiner Wirtschaftskraft an der Finanzierung internationaler Klimaschutzmaßnahmen zu beteiligen. Dies ist eine Hauptforderung ärmerer, vom Klimawandel stark betroffener Länder an die Industriestaaten.

Der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel griff die Kanzlerin direkt an: "Angela Merkel galt mal als Klimakanzlerin. Jetzt aber bemüht sie sich zusammen mit Teilen der SPD mehr darum, wieder die klimaschädliche Kohleindustrie zu fördern. Und ihr noch amtierender Umweltminister Peter Altmaier glänzt in Warschau durch Abwesenheit", sagte der Grünen-Politiker ZEIT ONLINE.



Eine Große Koalition wäre im Bundesrat auf Unterstützung aus den rot-grün regierten Ländern angewiesen. Über diesen Weg kommt den Grünen künftig eine wichtige Rolle zu, zum Beispiel in der Umweltpolitik.