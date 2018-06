ZEIT ONLINE: Herr Stauss, bei den Koalitionsverhandlungen sitzen sich Politiker mit stark gegensätzlichen Positionen gegenüber. Wie gelingt in so einer Situation, in der ja alle inhaltlichen Argumente längst umfänglich ausgetauscht sind, ein Kompromiss?

Frank Stauss: Bei Koalitionsgesprächen wird auch jenseits der Überschriften verhandelt. Das ist auch der Grund, warum sie so lange dauern. Bei einem sehr komplexen Thema wie dem Mindestlohn gibt es zwar vorab eine Formel – wie 8,50 Euro. Es werden aber sehr viele Expertenmeinungen mit eingeholt, die in die Gespräche einfließen. Man versucht sowohl faktisch als auch taktisch eine Lösung zu finden. Mit absoluten Einstellungen kommt man da nicht weiter.

ZEIT ONLINE: Bei manchen Themen kommt man schneller zu einem Ergebnis, bei anderen dauert es länger. Woran liegt das?

Stauss: Bei der Gesundheit gab es rasche eine Einigung – auch weil zwei Experten, Karl Lauterbach und Jens Spahn, maßgeblich mit verhandelt haben. Beide kennen die Materie sehr gut und man war rasch auf einer guten Ebene, um Kompromisse finden zu können. Schwieriger ist es bei emotional hoch aufgeladenen Themen. Das sind die Benchmarks, die sich beide Parteien gesetzt haben. Beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft für nicht EU-Bürger oder Mindestlohn sind Kompromisse fast nicht möglich. Da gibt es entweder ein Ja oder Nein.

Frank Stauss ©Bernhard Huber Frank Stauss begann seine Karriere als Wahlkämpfer 1992 in der Clinton/Gore-Kampagne und hat mit seiner Agentur Butter seither 23 Wahlkämpfe geführt. Unter anderem für Gerhard Schröder, Hannelore Kraft und Klaus Wowereit. In seinem neuen Buch Höllenritt Wahlkampf berichtet der 48-Jährige davon. Für ZEIT ONLINE analysiert er in loser Folge die Coups und Pleiten der Parteien im Kampf um die Macht, denn "Wahlkampf ist jeden Tag".

ZEIT ONLINE: Wird bei diesen emotionalen Themen überhaupt noch inhaltlich gesprochen?

Stauss: Gerade beim Thema Mindestlohn sind die Positionen seit Jahren bekannt. Vielen ist auch klar, dass die SPD einen Verhandlungserfolg benötigt, sonst würde sich der Mitgliederentscheid von selbst erledigen. Bei einem Symbolthema wie diesem wird deshalb so lange verhandelt, bis der eine das eine bekommt und der andere das andere. In der Sache selbst wird aber kein Kompromiss gefunden. Die Kanzlerin hat in dieser Sache bereits den Knoten durchtrennt, indem sie vor einigen Tagen sagte, dass es den Mindestlohn geben werde.

ZEIT ONLINE: Kommt Bewegung in die Sache, indem eine Seite in einem Punkt Entgegenkommen signalisiert und die andere dann an einem anderen Punkt nachgibt?

Stauss: Das ist tatsächlich so. Bei den Symbolthemen Mieten und Maklergebühr – also dass in Zukunft nicht mehr die Mieter oder Käufer, sondern die Vermieter und Verkäufer den Makler bezahlen – und auch beim Thema Mietobergrenzen war das der Fall. Hier hatte man bereits Formeln gefunden, über die man sich verständigt hat und wo man in den Arbeitsgruppen nach und nach einen Kompromiss fand.

ZEIT ONLINE: Werden diese Formeln offen kommuniziert – also: "Wir könnten uns ein Entgegenkommen bei Punkt X vorstellen, wenn ihr euch bei Y bewegt?"

Stauss: Die verschiedenen Themen werden bereits im Vorfeld auf einzelne Fragen aufgesplittet. Und viele von ihnen sind bereits gelöst, bevor die großen Verhandlungen beginnen. Da gibt es dann tatsächlich Momente, in denen man ein Entgegenkommen signalisieren muss. Kommt man trotzdem zu keiner gemeinsamen Formel, müssen die Parteivorsitzenden entscheiden – also Merkel, Gabriel und Seehofer. Bei diesen Gesprächen geht es nicht mehr um einen Kompromiss in der Sache, sondern um eine Lösung, bei der jede Seite das Gesicht wahren kann. Einfach gesagt: Gabriel bekommt den Mindestlohn und Seehofer seine Maut.