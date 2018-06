Es war Alexander Dobrindt, der am Dienstag die treffendste Formulierung für den bisherigen Stand der Koalitionsverhandlungen fand. "Nichts ist verhandelt, bis alles verhandelt ist", stellte der CSU-Generalsekretär nach dem dritten Treffen der großen Verhandlungsrunde am Dienstag in der bayerischen Landesvertretung in Berlin kategorisch klar. Dies gelte insbesondere für alle Vorhaben, die Geld kosten.



SPD-Parteichef Sigmar Gabriel hatte schon am Vormittag mitgeteilt, über Geld werde erst ganz am Ende gesprochen: "Das ist doch immer so. Geld macht sinnlich. Da wollen alle etwas haben."



Dabei konnte man noch am Morgen den Eindruck gewinnen, dass nach und nach die ersten Ergebnisse zustande kommen. Die Arbeitsgruppe Verkehr einigte sich auf eine Mietpreisbremse. Zudem solle der Heizkostenzuschuss wieder eingeführt werden. Die Arbeitsgruppe Wirtschaft wiederum stellte Ausgaben von einer Milliarde Euro für ein schnelleres Internet in Aussicht. Zudem will sie Forschung in Unternehmen steuerlich fördern und den Existenzgründerzuschuss wieder einführen.

CSU-Chef Horst Seehofer kommentierte diese Vorschläge in der großen Verhandlungsrunde laut Teilnehmern allerdings gereizt als "Wünsch-Dir-Was-Papiere". Damit müsse Schluss sein. Man brauche keine Überschriften, sondern Lösungen für die anstehenden Probleme.



Vorerst kann man also wohl festhalten: Es liegen zwar eine Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch, doch nur ein Teil davon wird –wie CSU-Generalsekretär Herrmann Gröhe es sagt – am Ende "den Praxistest bestehen".



Alles kann Verhandlungsmasse werden



Das muss nicht einmal nur für die Projekte gelten, die Milliarden verschlingen könnten. Im Prinzip kann alles zur Verhandlungsmasse werden, insofern es geeignet erscheint, dem künftigen Partner ein Zugeständnis in einer anderen Frage abzutrotzen.

Erschwert werden die Verhandlungen natürlich dadurch, dass die Union mit ihrem Diktum, es werde keine Steuererhöhungen geben, den finanziellen Spielraum von Anfang an stark eingeschränkt hat. Auf zusätzliche Steuereinnahmen wegen der guten Konjunktur können SPD und Union ebenfalls nur in Maßen hoffen. Das machte der Arbeitskreis Steuerschätzung klar, der am Dienstag ebenfalls tagte. Kein Wunder also, dass die große Verhandlungsdelegation den Arbeitsgruppen empfahl, doch bitte auch mal zu prüfen, wie man bei den einzelnen Themen vorankommen könne, ohne Geld in die Hand zu nehmen.

Doch der Verhandlungsverlauf wird auch von anderen Vorfestlegungen belastet. So ist die CSU, wie es scheint, bei der SPD in die Schule gegangen. Erklärten die Sozialdemokraten noch vor Beginn der Koalitionsgespräche den Mindestlohn für sakrosankt, so tun die Christsozialen mittlerweile dasselbe mit der Pkw-Maut. "Die Maut für Ausländer kommt", kann jeder auf der Homepage der CSU nachlesen, obwohl die Bayern bei diesem Vorhaben noch nicht einmal die klare Unterstützung der CDU haben, die SPD ist nach wie vor dagegen.