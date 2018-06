Union und SPD werden nach Einschätzung von CDU-Vize Julia Klöckner in ihrem geplanten Koalitionsvertrag keine Einführung einer Pkw-Maut festlegen. "Ich denke, dass wir uns bei der Maut nicht auf ein Modell einigen werden und uns zunächst auf einen Prüfauftrag verständigen", sagte Klöckner der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Damit bahnt sich ein unionsinterner Konflikt mit der CSU an.

Klöckner verwies auf die "europarechtliche Problematik", wenn wie geplant nur Ausländer für die Nutzung deutscher Autobahnen belastet werden sollen. Klöckner sitzt für die CDU in der großen Verhandlungsrunde der drei Parteien.

Eine Pkw-Maut ist eines der zentralen Anliegen der CSU in den Koalitionsverhandlungen. CSU-Parteichef Horst Seehofer hatte vor Wochen ausdrücklich gesagt, mit einem Prüfauftrag sei es dabei nicht getan.

Klöckner kritisierte zudem die Öffnung der SPD zur Linkspartei während der Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Irritierend ist das schon", sagte sie. "Das ist so, als ob ein Partner kurz vor der Hochzeit noch rasch eine Kontaktanzeige aufgibt." Die SPD debattierte auf ihrem Parteitag in Leipzig einen Antrag, wonach die Partei künftig auch für Koalitionen mit der Linkspartei offen sein will. Für die zurückliegende Bundestagswahl hatte die SPD das noch ausgeschlossen.