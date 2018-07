"Ich bleibe in Nordrhein-Westfalen. Darauf könnt ihr Euch verlassen." Hannelore Kraft, SPD-Landesvorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin, will jeden Zweifel an ihren politischen Karriereplänen ausräumen. Sie werde nie als Kanzlerkandidatin antreten, sagte sie laut Bild-Zeitung in einer Sondersitzung der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf.

Kraft hat damit Spekulationen entkräftet, im Falle des Scheiterns einer schwarz-roten Koalition werde sie bei einer möglichen Neuwahl als SPD-Spitzenkandidatin antreten. Laut Bild sagte einer der Teilnehmer der Sitzung: "Es war totenstill, der Satz hat große Betroffenheit bei uns allen ausgelöst!"

Es ist nicht neu, dass Hannelore Kraft als mögliche Kanzlerin gehandelt wird. Mehrfach war ihr Name schon im Bundestagswahlkampf 2013 gefallen. Sie hatte aber stets gesagt, nicht nach Berlin gehen zu wollen. Sie hatte den Schritt ins Kanzleramt für 2013 und auch für 2017 ausgeschlossen.

Laut einer aktuellen Umfrage zeigt sich die Mehrheit der Bundesbürger mit dem Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD im Grundsatz zufrieden. Darunter sind auch fast zwei Drittel der SPD-Wähler und ebenso viele Unionsanhänger. 52 Prozent der Bürger sprachen sich in der vom ZDF veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für die vereinbarten Vorhaben aus, 26 Prozent sind dagegen.