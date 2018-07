Die von Schwarz-Rot geplante Pkw-Maut für Autofahrer aus dem Ausland trifft auf großen Widerstand in Österreich. Die Regierung in Wien will eine mögliche Diskriminierung der österreichischen Autofahrer nicht hinnehmen und droht mit rechtlichen Schritten. "Dies wäre ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht, der von Österreich mit Vehemenz bekämpft werden würde", schreibt Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) in einer Stellungnahme.



Kanzler Werner Faymann (SPÖ) äußerte sich ähnlich. Wenn am Ende herauskäme, dass Österreicher etwas anderes zahlen müssten als Deutsche, dann müsse man handeln. "So geht das nicht", sagte er.

Man werde alle Mittel ausschöpfen, sagte Bures am Rande eines Parteipräsidiums in Wien. Notfalls werde Österreich den Europäischen Gerichtshof anrufen, sollte die Maut tatsächlich nur Ausländern Kosten aufbürden. Bisher sei das Modell im deutschen Koalitionsvertrag noch unklar, fügte Bures hinzu.



Union und SPD hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen zwar darauf verständigt, 2014 ein Gesetz zur Pkw-Maut zu verabschieden, dies aber unter Vorbehalt gestellt: Es muss sichergestellt werden, dass die Abgabe deutsche Autofahrer nicht belastet und mit dem Europarecht vereinbar ist.