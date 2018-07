Sicher ist sicher, hat sich die SPD Baden-Württemberg wohl gedacht, als sie für die erste Regionalkonferenz im Südwesten lediglich den kleinen Saal der weitläufigen Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen buchte. Die Zurückhaltung erweist sich als berechtigt, sogar diese ziemlich kleine Bühne ist überdimensioniert für vielleicht 150 Anwesende. Und so sieht Andrea Nahles auf viele leere Stühle, als sie zu erklären beginnt, was so schwer zu erklären ist: den Stand der Koalitionsverhandlungen in Berlin und die Chancen, tatsächlich zu einem Vertrag mit CDU und CSU zu kommen.

Die Generalsekretärin, die erst kürzlich eine Wiederwahl mit nur 67 Prozent der Stimmen erlitten hat, versucht gar nicht erst, gute Laune zu wecken, wo sowieso keine ist. Ein "komisches Gefühl" fände sie ganz natürlich angesichts der vielen ungeklärten Verhandlungspakete, sagt Nahles. "Und wenn ihr euch so fühlt, dann ist das genau richtig. Wir sind ja noch mitten drin." Einzelne Stadtverbände wie beispielsweise in Reutlingen, der Heimat des stellvertretenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Nils Schmid (SPD), haben sich in Abstimmungen bereits gegen eine große Koalition ausgesprochen. Andere Verbände aus der 37.000 Mitglieder starken Landesgruppe schwanken offensichtlich stark.



"An der Basis spüre ich große Vorbehalte gegenüber der Koalition", sagt das Parteimitglied Thomas Krickl aus Uhingen. Auch Renate Knauss aus dem badischen Bretten bestätigt das "unruhige Gefühl", das Nahles wittert. 20 Prozent der SPD-Mitglieder, das sind 94.000 Genossen, müssen bis zum 12. Dezember über einen Koalitionsvertrag abgestimmt haben, sonst gilt das selbst gesetzte Quorum als verfehlt.

Geht es überhaupt noch um Fachfragen? Um die Ausgestaltung des Koalitionsvertragsentwurfs bis Mittwochmorgen, um die Durchsetzung von Kernthemen? Oder wirkt längst diese eine Grundfrage: Ist ein bisschen Macht besser als gar keine?

Nahles versucht es in ihrer Rede erst einmal mit einer Auflistung dessen, was im Sinne der Partei bereits erreicht wurde. "Es wird keine Koalition ohne einen Mindestlohn von 8,50 Euro geben. Das habe ich verhandelt", ruft sie in die Filderhalle. Auch der Beschluss der Koalitionäre, 100.000 zusätzliche Pflegekräfte im Land zu beschäftigten, sei "sozialdemokratische Handschrift vom Feinsten".