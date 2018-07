Der SPD-Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier will eine Große Koalition mit der Union nicht um jeden Preis eingehen. "Wenn das in der gewünschten Konstellation nicht geht, dann muss man eben gucken, ob das in anderen Konstellationen geht", sagte Steinmeier auf dem SPD-Parteitag in Leipzig .

Zwar seien auch die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen nicht einfach gewesen, doch nun mit der CDU und CSU sei es ein bisschen anders . "Die kommen mit der Überzeugung in den Raum, wir haben in den letzten Jahren gut regiert, wir wollen nichts ändern", sagte Steinmeier. Aber ein Weiter so, nur mit einer neuen Mehrheit, das sei für die SPD kein Grund, eine Regierungsbeteiligung einzugehen.

Damit versucht Steinmeier, der in die Koalitionsverhandlungen mit der Union eingebunden ist, der Unzufriedenheit mancher Delegierten in der SPD ein Ventil zu geben. Gleichzeitig bereitete er die Sozialdemokraten auf die wahrscheinlich bevorstehende Große Koalition vor.



Die Partei befinde sich nun in einer Phase, in sie auch über den "eigenen Schatten springen" müsse, schließlich fehle eben eine eigene Mehrheit im Bundestag. Es müsse aber gelingen, einer neuen Regierung "in den nächsten vier Jahren unsere Handschrift aufzuzwingen", sagte Steinmeier.



Kein Wort zum Mindestlohn

Zum konkreten Fortgang der Verhandlungen allerdings sagte Steinmeier nicht viel. Die Energiewende müsse neu angepackt, Rüstungsexporte besser reguliert, die Mieten gesenkt und die Doppelte Staatsbürgerschaft durchgesetzt werden. Auch für mehr Investition in Infrastruktur und Bildung warb Steinmeier. Zum Mindestlohn äußerte sich der Fraktionschef nicht.



Die SPD hat am Freitag ihren Bundesparteitag in Leipzig fortgesetzt. Nach der Wiederwahl von Parteichef Sigmar Gabriel am Donnerstag steht die Wahl seiner Stellvertreter an. Olaf Scholz, Hannelore Kraft, Aydan Özoguz und Manuela Schwesig treten für weitere zwei Jahre als SPD-Vizevorsitzende an.



Hessens Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel bewirbt sich nach dem Rückzug von Klaus Wowereit erstmals um einen Vizeposten. Zudem stellt sich Generalsekretärin Andrea Nahles zur Wiederwahl, auch die Mitglieder des SPD-Bundesvorstands werden neu bestimmt. Inhaltliches Schwerpunktthema ist Europa, hierzu soll der Parteitag einen Leitantrag verabschieden.