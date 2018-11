Mir doch egal! Sigmar Gabriel zuckt nur unwillig mit den Achseln, soll das Fernsehen doch warten, die Partei geht jetzt vor. Ein ZDF-Team steht unruhig am Bühnenrand, aber der SPD-Vorsitzende hat sich jetzt so in Rage geredet, da kommt ihm das nur recht: "Mir doch egal, ob das ZDF wartet!" ruft er seinem nervösen Pressesprecher zu und den Hunderten Genossen vor sich, und sofort johlt der große Saal der Stadthalle im hessischen Hofheim.

Spätestens jetzt hat er die meisten in der Tasche. Hier, in Südhessen, wo die SPD notorisch als besonders links gilt und widerspenstig, feiern sie am Donnerstagabend ihren Parteichef. Es ist die erste von mehr als 30 Regionalkonferenzen nach Abschluss der Verhandlungen über die Große Koalition, die erste Station einer zweiwöchigen Reise durchs sozialdemokratische Deutschland, auf der Gabriel seine Mitglieder zum "Ja" bewegen will. Ja zum Koalitionsvertrag. Alles hängt ab vom Mitgliedervotum der SPD. Die Zukunft Gabriels, die der Partei "für die nächsten 20, 30 Jahre", wie der Vorsitzende sagt, und die nächste Regierung des Landes. Und der heutige Abend setzt den Ton in diesem zweiten, parteiinternen Wahlkampf.

Gut drei Stunden zuvor. Der Saal ist noch fast leer, aber ein Gegner ist schon da. Matthias Lange sitzt weit hinten, und weiß schon jetzt, bevor Gabriel überhaupt da ist, dass er mit Nein stimmen wird. Er weiß, dass er seine Partei so vielleicht ins "Desaster" stürzt, wie Lange selbst sagt, aber das nimmt er in Kauf. "Ich will das nicht strategisch entscheiden", sagt der 25-jährige Student, und dann, fast erstaunt, das überhaupt betonen zu müssen: "Es heißt doch immer, dass es um die Inhalte gehen soll!"

Ja, die Inhalte. Davon sprechen sie alle an diesem Abend, Gegner der Großen Koalition und ihre Befürworter – und gleichzeitig sprechen sie doch gar nicht davon.

Zum Beispiel die Jusos Hessen-Süd. Sie verteilen am Eingang der Halle Zettel, auf denen ein böser schwarzer Fisch (CDU) einen kleinen roten (SPD) frisst. Darüber haben sie geschrieben: "Kein Ausverkauf unserer Inhalte und Werte. Nein zu Schwarz-Rot!" Und weil in der SPD jede Wortmeldung erst vollständig ist, wenn auch Willy Brandt darin vorkommt, steht auf dem Zettel noch das Zitat des Exkanzlers: "Es hat keinen Sinn, eine Mehrheit für die Sozialdemokraten zu erringen, wenn der Preis dafür ist, kein Sozialdemokrat mehr zu sein." Regieren dürfe nie Selbstzweck sein.

Gabriel findet den Koalitionsvertrag sehr sozialdemokratisch



Das ist nun genau die Vorlage, auf die Sigmar Gabriel gewartet hat. Er liest die Argumente seiner Gegner vor, dann ruft er: "Aber nicht regieren darf doch auch nicht Selbstzweck sein!" Da applaudiert der Saal zum ersten Mal richtig laut.

Aus seiner Sicht ist der Koalitionsvertrag sehr sozialdemokratisch. Man habe bis auf einen kleinen Unterpunkt alle zehn Forderungen umgesetzt, die der Parteikonvent den Verhandlern vorher mitgegeben habe, sagt Gabriel. "Aber die Steuererhöhungen nicht!" ruft einer dazwischen. "Das war mit der Union nicht zu machen, das habe ich beim Konvent auch gesagt", kontert Gabriel. Aber der Doppelpass gilt nur für Kinder, kritisiert später ein anderes Mitglied. Der Vorsitzende: "Wenn wir den Vertrag ablehnen, bekommen beide keinen Pass, Vater und Sohn!" 8,50 Euro Mindestlohn erst 2017 sind zu wenig, schimpft eine Gewerkschafterin. "Wenn wir jetzt nicht zustimmen, gilt nicht mal das", sagt Gabriel.