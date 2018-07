Gegen viele skeptische Stimmen an der Basis hat der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel seinen Werbefeldzug für den Koalitionsvertrag mit der Union begonnen. Die SPD habe viele Ziele erreicht, der Vertrag trage eine sozialdemokratische Handschrift, sagte Gabriel bei der ersten Regionalkonferenz in Hofheim bei Frankfurt/Main. "Ich finde, wir können uns sehen lassen."



Gabriel strich Erfolge in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik heraus. Er verwies auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde. Alle Gewerkschaften lobten die SPD für den Koalitionsvertrag, sagte ihr Vorsitzender. Die Regelungen zur doppelten Staatsbürgerschaft nannte er zudem einen "kulturellen Durchbruch". Aber es gebe auch Dinge, die der SPD nicht gelungen seien. Dennoch habe sie alles geschafft, was sie beim Parteikonvent vor Aufnahme der Verhandlungen angekündigt habe. Die Zusammenarbeit mit der Union sei eine "Koalition der nüchternen Vernunft".

Die SPD-Basis wird Anfang Dezember in einem Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am 14. oder 15. Dezember vorliegen. In den kommenden Tagen will die SPD-Parteispitze unter anderem auf Regionalkonferenzen um die Zustimmung ihrer Basis werben. Ohne deren Billigung ist die Einigung hinfällig.

Gespaltene Basis

Die Meinungen der SPD-Mitglieder über den am Mittwochmittag in Berlin unterschriebenen vorläufigen Koalitionsvertrag gehen weit auseinander, wie eine bundesweite Umfrage zeigte. "Da stecken viele faule Kompromisse drin", sagte etwa die Ortsvereins-Chefin der SPD Duisburg-Neudorf, Susanne Zander. Die Erfurter SPD hat ihr Nein schon beschlossen. Die SPD-Stadtvorsitzende in Dresden, Sabine Friedel, sagte: "Der Kopf sagt Ja, das Herz sagt Nein."



Kritische SPD-Mitglieder in Hofheim bemängelten, dass es keine Bürgerversicherung gebe und dass Europa im Vertrag zu kurz komme. Einige kündigten ihr Nein an. Für die Gewerkschaften lobte der hessische IG-Metall-Bevollmächtigte Armin Schild das Ergebnis und bat um Zustimmung.

Das tat auch der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Der Vertrag sei unter schwierigen Bedingungen "ein großartiger Erfolg". Es sei in den Verhandlungen mehr erreicht worden als viele für möglich gehalten hätten. Die SPD werde das Land "sozialer und gerechter" machen.

SPD-Spitze betont optimistisch

Vertreter der Parteispitze äußerten sich bereits zuvor optimistisch zur Stimmung in der Partei. "Wir können nach dem, was wir jetzt wissen, nur sagen: Das läuft klar auf ein Ja zu", sagte Generalsekretärin Andrea Nahles dem Sender n-tv . Sie wisse, dass es in ihrer Partei auch "einige Skeptiker" gebe, sagte Nahles. "Wir müssen noch einige mitnehmen und überzeugen."

Auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Torsten Albig rechnet mit breiter Zustimmung. Zwar seien in den Verhandlungen nicht alle Forderungen der SPD erfüllt worden, aber das sei angesichts der Mehrheitsverhältnisse nicht möglich. "Dafür benötigt man bei Bundestagswahlen auch mehr als 25,7 Prozent der Stimmen", sagte er er dem NDR – eine Anspielung auf das Wahlergebnis der SPD.

In Bayern sei die Stimmung ebenfalls gut, beschied Florian Pronold. Die "ersten Rückmeldungen" von der Basis seien "sehr gut", sagte der Landesvorsitzende dem BR . Er gehe davon aus, dass eine deutliche Mehrheit für den Koalitionsvertrag zustandekomme.