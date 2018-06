Inhalt Seite 1 — Herr Bülow und das schmerzende Herz der SPD Seite 2 — Der Bauch sagt Nein Auf einer Seite lesen

Bergarbeiter, Schwerindustrie, Proletariat, Strukturwandel, Bildungsaufstieg: Dortmund, die bevölkerungsreichste Stadt Westfalens, ist ohne SPD nicht denkbar – und die SPD nicht ohne Dortmund. Das Rathaus ist seit 1946 rot. Der dortige SPD-Unterbezirk ist der größte Deutschlands. Wenn die Bundespartei seit Monaten immer wieder sagt, dass sie wieder zu sich selbst finden will, zum Kern der Partei, zur echten Sozialdemokratie, dann heißt das auch: Sie will wieder so werden wie in Dortmund.

Deshalb sollte, wer verstehen will, was die Große Koalition und das Mitgliedervotum darüber mit der SPD machen, nach Dortmund schauen. In die Herzkammer der Sozialdemokratie, wie der legendäre Fraktionschef Herbert Wehner die Stadt einst nannte. Auf Marco Bülow und Franz-Josef Drabig. Zwei, die den Herzschlag mitbestimmen, und doch so unterschiedlich ticken in diesen Tagen.

Bülow ist Dortmunder Bundestagsabgeordneter und der einzige in der SPD Fraktion, der sich offen gegen die Große Koalition stellt. Einer von 193. Schon vor den Koalitionsverhandlungen gab er seinen Kommentar zum Bündnis mit der Union bei twitter ab: "das kannste schon so machen, aber dann isses halt Kacke." Zwei Tage nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen erklärte Bülow dann in einem vierseitigen Schreiben die genauen Gründe seiner Ablehnung. Zum einen allgemein: Eine Große Koalition schadet der Demokratie, weil sie extreme Positionen stärkt, das Parlament entmachtet, Lobbyisten mehr Einfluss verschafft. Wer keine Angst vor einem Bündnis mit Merkel habe, müsse auch keine Angst vor Schwarz-Grün oder Neuwahlen haben, so sein Argument.

Bülow wird aber auch konkret: Für einen echten Mindestlohn gebe es schon jetzt eine Mehrheit im Parlament. Der Vertrag habe viel zu viele Prüfaufträge, sei also ungenau und könnte von der Union zu eigenen Gunsten ausgelegt werden. Das Geld für das Beschlossene fehle, am Ende müssten dafür vor allem Bedürftige zahlen, das sei unseriös und gefährlich. Bülow vermisst ein Ende der "Zwei-Klassen-Medizin" und der "fehlgeleiteten Europapolitik", ein gerechtes Rentensystems, eine wirkungsvolle Kontrolle des Finanzmarkts, er vermisst überhaupt eine rote Linie. In der Energiepolitik schimpft er gar gegen "Planwirtschaft", am Ende führt er einundzwanzig Punkte auf, die ihm im Vertrag fehlen.

Empfehlung: "Rot pur"

Eigentlich wollte Bülow gar nicht groß über sein Nein zum Vertrag reden, um nicht zum innerparteilichen Gegner stilisiert zu werden. "Aber als ich gesehen habe, dass es außer mir einfach niemanden gibt, der für die Kritik der Basis steht, habe ich mich umentschieden", sagt er ZEIT ONLINE. "Es kann ja nicht sein, dass die Gegner der Großen Koalition überhaupt nicht repräsentiert sind in der Debatte." Dabei war der Widerstand nach der Wahl doch noch so groß. Bülow ärgert sich, "dass ganz große Worte geschwungen werden von vielen, und dann ändern sie plötzlich von einem Tag auf den anderen ihre Meinung. Das zerstört doch Vertrauen."

Franz-Josef Drabig meine er damit nicht, beteuert Bülow. Dabei würde das gut passen. Drabig ist Parteichef in Dortmund. Eine solidarische Gesellschaft sei mit der Union nicht möglich, erklärte er nach der Wahl "Deshalb spreche ich mich gegen eine große Koalition in Deutschland aus." Noch drei Tage nach Abschluss der Verhandlungen war er dieser Meinung, empfahl der Parteispitze in Berlin, lieber Politik "rot pur" zu machen, nach Dortmunder Vorbild. Er sagte: "Ich sehe die große Gefahr, dass wir durch die Regierungsbeteiligung gezwungen sind, Frau Merkels Politik mitzutragen."