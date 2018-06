Die EU will Spareinlagen bei Bankenpleiten besser schützen. Auf Details der neuen Regelungen haben sich am späten Dienstagabend in Brüssel bereits die Unterhändler von EU-Staaten, Europaparlament und EU-Kommission geeinigt, wie litauische Vertreter mitteilten. So sollen Bankkunden zum Beispiel im Krisenfall schneller als bisher auf ihr Erspartes zurückgreifen können. Die Volksvertreter und die Staaten müssen den Kompromiss noch formal billigen. Mit den neuen Regeln zieht die EU eine weitere Lehre aus der Finanzkrise.



Während die EU im Krisenfall künftig Aktionäre und Gläubiger im Krisenfall stärker in die Pflicht nehmen will, sollen kleine Sparer mit Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro ihr Geld behalten können. Auf ihr Geld sollen Bankkunden künftig bereits nach sieben statt bisher 20 Werktagen zugreifen können, erklärte der SPD-Europaabgeordnete Peter Simon. Er verhandelte für das Parlament.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich im Hinblick auf das Treffen der Finanzminister optimistisch gegeben. Sie setze fest darauf, dass sich die europäischen Finanzpolitiker auf eine europäische Bankenunion verständigen könnten. "Ich hoffe, dass wir uns als Staats- und Regierungschefs damit nicht befassen müssen", hatte Merkel am Dienstagabend in der ARD-Sendung Farbe bekennen mit Blick auf den EU-Gipfel an diesem Donnerstag gesagt . Sie sehe eine Chance, "dass man das schaffen kann". Die Minister der Euro-Länder kamen heute in Brüssel zusammen, um einen Kompromiss vorzubereiten, der am Mittwoch von allen 28 EU-Ressortchefs beschlossen werden könnte. Merkel sagte, für die Akzeptanz des Euro auf den Finanzmärkten sei die Bankenunion sehr wichtig.



Schäuble: "Die Arbeiten sind nach wie vor schwierig"

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ) äußerte sich dagegen kritischer. Es gebe noch eine Reihe von Problemen, bevor es zwischen den Finanzpolitikern zu einer Einigung auf künftige Regeln zur Abwicklung maroder Euro-Banken kommen könne. "Die Arbeiten sind nach wie vor schwierig", sagte der Finanzminister zu Beginn des Treffens der Euro-Finanzminister. "Wir sind vorangekommen, aber wir haben in einigen Punkten unterschiedliche Meinungen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir von da zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen."

Vergangene Woche waren die Verhandlungen über die künftigen Regeln zur Bankenabwicklung auf diese Woche vertagt worden. Die Ressortchefs der Euro-Länder wollen über nationale Absicherungen für die Zeit reden, in der ein europäischer Fonds zur Abwicklung von Krisenbanken noch nicht ausreichend gefüllt ist. Am Mittwochvormittag kommen die Finanzminister aller 28 EU-Staaten zusammen mit dem Ziel, eine endgültige Einigung zu erreichen.