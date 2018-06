Als CSU-Chef Horst Seehofer vor einem Jahr bei einer Weihnachtsfeier vor Journalisten über Parteifreunde lästerte, war eines seiner Zielobjekte Andreas Scheuer. Der damalige Staatssekretär im Verkehrsministerium hatte wegen des Streits um den Donau-Ausbau in Niederbayern Seehofers Missmut auf sich gezogen. Das gab Bayerns Ministerpräsident deutlich zu verstehen. Heute, gut ein Jahr später, hat der Parteichef die damaligen Vorkommnisse offenbar vergessen oder zumindest vergeben. Jedenfalls macht er Scheuer nun zum neuen CSU-Generalsekretär.

Der Schritt ist wegen des damaligen Disputs durchaus bemerkenswert. Schließlich ist der Generalsekretär der Mann in der CSU-Zentrale, auf den sich der Parteichef blind verlassen können muss. So wie das bis zuletzt bei Scheuers Vorgänger Alexander Dobrindt der Fall war.



Der 39-jährige Scheuer tritt nach den überragenden Wahlsiegen der CSU bei der Landtags- und Bundestagswahl ein schweres Erbe an. Seine erste große Bewährungsprobe wird wie für seinen neuen CDU-Kollegen Peter Tauber die Europawahl im kommenden Jahr. Scheuer muss zudem den Wahlkampf für die Kommunalwahlen managen.

Kommunal- und Europawahl

Politikerfahren ist der Niederbayer: Seit 2002 sitzt er für die CSU im Bundestag. 2009 wurde er zum Staatssekretär im Verkehrsministerium berufen und zudem Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Als neuer CSU-Generalsekretär wird der Politologe nun auch in der Öffentlichkeit rasch an Bekanntheit gewinnen.



Die hat sein Kollege Tauber in Teilen bereits – zumindest für Netzpolitiker und Twitternutzer ist der neue CDU-Generalsekretär ein bekanntes Gesicht. Der 39-Jährige war unter anderem Mitglied der Enquete-Kommission Digitale Gesellschaft und ist mit seinem Blog Schwarzer Peter sowie als sehr aktiver Twitterer aufgefallen. Entsprechend hob Merkel bei seiner Vorstellung Taubers Engagement für Netzthemen hervor. Seine Berufung zum Nachfolger von Hermann Gröhe, der Gesundheitsminister wird, sei ein Signal für Modernität in der CDU.

Merkel will die Jungen besänftigen

Eine Überraschung war die Nominierung als Merkels neuer Parteimanager trotzdem. Die CDU-Chefin habe damit zwei Signale senden wollen, heißt es in der Parteiführung: Die jüngere Generation wird in die Verantwortung für die Partei eingebunden und die Kritik der Jungen Union am Koalitionsvertrag von Union und SPD ernst genommen.

Bei seiner Vorstellung am Sonntagabend kündigte Tauber an, seine Partei in der schwarz-roten Koalition deutlich von der SPD abgrenzen zu wollen. "Dazu gehört, dass wir die Unterschiede in der großen Koalition zwischen Union und SPD herausarbeiten", sagte er. "Wir müssen das Vertrauen, das die Menschen in uns gesetzt haben, rechtfertigen", sagte der 39-Jährige mit Blick auf das 41,5-Prozent-Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl.



Für die Nominierung hat offenbar aber auch der Parteiproporz eine Rolle gespielt. Denn in der neuen Bundesregierung stamme kein Minister mehr wie Tauber aus Hessen. Zuvor hatte die Landes-CDU erst mit Franz Josef Jung und danach mit Kristina Schröder ein Ministerium besetzt.

Tauber ist erst seit vier Jahren im Bundestag. Bereits als 17-Jähriger trat er in die Junge Union ein, deren Landesvorsitzender er von 2005 bis 2009 war. Seit 2008 ist er im Landesvorstand, seit 2011 Kreisvorsitzender der CDU Main-Kinzig.