Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat das Ende der schwarz-gelben Koalition bedauert. Natürlich hätte sie die schwarz-gelbe Koalition gerne fortgesetzt, sagte Merkel beim kleinen Parteitag der CDU in Berlin , der über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen soll. Merkel sagte: "Ich wünsche der FDP , dass sie es beim nächsten Mal schafft."



Die CDU-Chefin bekannte, dass ihre Partei im Koalitionsvertrag mit der SPD Kompromisse eingehen musste, mit denen sie sich "nicht leicht getan" habe. Die Koalitionsverhandlungen seien nicht einfach gewesen. Zugleich warb Merkel aber für den Koalitionsvertrag. Es sei eine Vereinbarung, mit der "große Aufgaben auch wirklich bewältigt" werden könnten. Die Union habe sich mit ihren Forderungen durchgesetzt, keine Steuern zu erhöhen und keine neuen Schulden aufzunehmen.



Merkel wies Kritik aus ihrer eigenen Partei am Koalitionsvertrag zurück. Man habe in den Gesprächen das Maximum dessen durchsetzen können, was erreichbar gewesen wäre, sagte sie.



Vertreter des Wirtschaftsflügels der CDU erneuerten auf dem kleinen Parteitag indes ihre Kritik. Der Chef des CDU-Wirtschaftsrats, Kurt Lauk, monierte unter anderem Vereinbarungen zur Energiepolitik, die den Standort Deutschland belasteten. So wäre ein Moratorium bei der Förderung alternativer Energien notwendig gewesen, sagte er. "Aber der Aus-Knopf wurde nicht gefunden." Auch am vereinbarten flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro hatte er Kritik: Vor allem in Ostdeutschland werde dieser möglicherweise zu weiterer Arbeitslosigkeit führen.



Der Chef der Jungen Union, Philipp Mißfelder , bemängelte den Beschluss zur Rente: "Ich jedenfalls bedaure den Rentenkompromiss und halte ihn für inhaltlich falsch", sagte er. Konkret wandte er sich gegen die "Aufweichung der Rente mit 67" durch die Vereinbarungen zu einer abschlagsfreien Rente mit 63.

Trotz der wachsenden Kritik gilt die Zustimmung der CDU zum Koalitionsvertrag als sicher. Die CSU hat die Große Koalition bereits Ende November gebilligt, in der SPD läuft eine Mitgliederbefragung.