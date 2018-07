Rund 50 junge Bundestags- und Landtagsabgeordnete der CDU fordern von der Parteiführung eine Kursänderung. Die Große Koalition sei "ein Bündnis nur auf Zeit", heißt es in dem Memorandum . Von Schwarz-Rot fordern sie eine Agenda 2020 statt eines weiteren Ausbaus von Sozialleistungen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder (CDU) , sagte im Deutschlandfunk, "bei der Rentenpolitik sehen wir große Schwierigkeiten". Mit Mütterrente und abschlagsfreier Rente ab 63 für langjährige Beitragszahler gebe es eine "Kostensteigerung in der Rentenversicherung, die nicht ohne ist".

Trotz der wachsenden Kritik – am Wochenende hatte sich der Wirtschaftsflügel der Union gegen die sozialpolitischen Pläne gewandt – gilt die Zustimmung der CDU auf ihrem kleinen Parteitag in Berlin zum Koalitionsvertrag als sicher. Dazu kommen am Mittag rund 200 CDU-Mitglieder in Berlin zusammen. Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel will eine Rede zu den Koalitionsverhandlungen und ihren Ergebnissen halten.



Die CSU hat die Große Koalition bereits Ende November gebilligt, in der SPD läuft eine Mitgliederbefragung.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Michael Kretschmer (CDU) warnte seine Partei vor einer zu starken Annäherung an Positionen der SPD. Die Union müsse aufpassen, dass aus Kompromissen mit der SPD nicht CDU-Programmatik werde, sagte Kretschmer, der wie Mißfelder das Memorandum unterschrieben hat, der Leipziger Volkszeitung .



CDU-Politiker fürchten um Parteiprofil



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn sagte, es gehe darum, dass sich die CDU in der Großen Koalition so aufstelle, dass ihr Profil sichtbar bleibt. "Uns fehlen ein bisschen auch die Themen, die über 2017 hinausweisen: Wie können wir Wohlstand, Wachstum, Beschäftigung auch in den nächsten zehn Jahren sichern", sagte er im ZDF. "Wir wollen mehr Investitionen in Bildung und Forschung, manchmal etwas weniger Diskussion über Sozialausgaben, sondern mehr darüber, wie sie denn erwirtschaftet werden können."

Im Gegensatz zu Kritikern vom Wirtschaftsflügel will Spahn aber nicht gegen den Vertrag mit der SPD stimmen. "Wir wissen, dass wir die Große Koalition eingehen müssen", sagte er.



Das Memorandum steht unter der Überschrift "Heute die richtigen Entscheidungen für 2017 treffen". Darin fordern die Abgeordneten auch personelle Entscheidungen. "Für einen anhaltenden Erfolg der CDU ist es zudem auch wichtig, dass junge Köpfe in Partei und Fraktion an verantwortlicher Stelle Profil gewinnen und Themen für die Union besetzen", heißt es.



SPD-Nachwuchs hat Koalitionsvertrag abgelehnt

Am Wochenende hatte der Juso-Bundeskongress den Koalitionsvertrag trotz eindringlichen Werbens von SPD-Chef Sigmar Gabriel abgelehnt. Die neue Juso-Chefin Johanna Uekermann sagte, wesentliche Punkte, für die auch die Jusos im Wahlkampf gekämpft hätten, seien nicht enthalten.



Dazu gehöre die Bafög-Reform, Projekte gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa wie auch Steuererhöhungen für eine bessere Bildung und mehr Infrastruktur in den Kommunen. Die 26-Jährige sprach sich für eine Regierungsperspektive mit Grünen und Linkspartei aus.