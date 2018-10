Grüne und Linkspartei haben der CSU vorgeworfen, mit ihrer Warnung vor Armutszuwanderung aus EU-Ländern Ressentiments zu schüren. Der innenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, Volker Beck , schrieb in einer Erklärung: "Die CSU sollte nicht das innenpolitische Klima vergiften!"

Die Grünen-Politikerin und Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik Brigitte Pothmer kritisierte, der CSU-Vorstoß stelle europäische Grundwerte wie die Arbeitnehmerfreizügigkeit infrage: "Es gibt kein EU-Recht auf Zuwanderung in unsere Sozialsysteme", sagte sie. "Wer Sozialhilfe erhalten will, muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen." Bei den zugewanderten Arbeitskräften aus EU-Staaten sei die Beschäftigungsquote mit 68 Prozent höher als bei einheimischen.

Linksparteichef Bernd Riexinger bescheinigte der CSU mit ihrer Aussage "Wer betrügt, der fliegt" auf Twitter gar eine gedankliche Verwandtschaft zur NPD .



Die CSU hatte angekündigt, Anfang Januar bei ihrer Klausur dafür eintreten zu wollen, armen Zuwanderern aus EU-Staaten den Zugang zum deutschen Sozialsystem zu erschweren.



Ab 1. Januar können Bürger aus Rumänien und Bulgarien in der EU leben und arbeiten, wo sie wollen. Laut Süddeutsche Zeitung heißt es in der CSU-Beschlussvorlage: "Der fortgesetzte Missbrauch der europäischen Freizügigkeit durch Armutszuwanderung gefährdet nicht nur die Akzeptanz der Freizügigkeit bei den Bürgern, sondern bringt auch Kommunen an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit."

Die CSU werde deshalb "falsche Anreize zur Zuwanderung verringern". Dazu prüfe man "eine generelle Aussetzung des Bezuges von Sozialleistungen für die ersten drei Monate des Aufenthaltes in Deutschland". Bei Betrug oder Dokumentenfälschung sollen Ausweisung und Wiedereinreisesperren angedroht werden.