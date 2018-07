FDP-Generalsekretär Patrick Döring verabschiedet sich mit einem harten Urteil aus seinem Amt. Es geht um das Verhalten der Liberalen gegenüber ihrem Parteichef Philipp Rösler. An den Stammtischen hätten sich FDP-Mitglieder über "den Vietnamesen" beschwert, sagte Döring der in Hannover erscheinenden Neuen Presse. "Und manche Abgeordnete haben daneben gesessen und halbherzig widersprochen", sagte Döring. Rösler wurde in Vietnam geboren und wuchs bei Adoptiveltern in Deutschland auf.

Auch Kritiker und Satiriker hätten Rösler immer wieder mit rassistischen Ressentiments bearbeitet. "Das ist so subtil bösartig, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte", sagte Döring. "Was mich aber besonders erschreckt hat: Das fiel in unserer Partei auf fruchtbaren Boden."



Generell sei es so, dass die FDP auf Attacken von außen nicht wie andere Parteien mit Verteidigung und Gegenwehr reagiert, sondern "die Kritik vor jedem Mikro" noch verstärkt.



Döring tritt beim Parteitag der Liberalen am kommenden Wochenende in Berlin nicht wieder für das Amt des Generalsekretärs an. Auch Rösler will das Amt des Parteichefs abgeben. Zum neuen Vorsitzenden soll der nordrhein-westfälische Partei- und Fraktionschef Christian Lindner gewählt werden.