Die Vorsitzenden der hessischen Landesverbände von CDU und Grünen sind zuversichtlich, dass der schwarz-grüne Koalitionsvertrag von ihren Parteien gebilligt wird. Beide Fraktionen lassen am kommenden Samstag über die Zusammenarbeit abstimmen. Ministerpräsident Volker Bouffier sagte bei der Vorstellung des Papiers, Vorstand und Landtagsfraktion der CDU stimmten den Plänen einstimmig zu. Der Grünen-Vorsitzende Tarek Al-Wazir sagte, er sei sicher, bei der Mitgliederversammlung eine Mehrheit zu bekommen.

CDU und Grüne hatten sich am gestrigen Dienstag auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Wird die Koalition nicht von den Parteitagen gestoppt, soll Bouffier am 18. Januar bei der konstituierenden Sitzung des Landtags als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Er stünde dann an der Spitze der ersten schwarz-grünen Landesregierung in einem deutschen Flächenland.



Über die Gemeinsamkeiten der Parteien sagte Bouffier: "Wir denken in Werten und nicht in Strukturen." Den Vertrag bezeichnete der 62-Jährige als "tragfähiges Fundament" für fünf Jahre Regierungsarbeit. In dieser Zeit würden die Grundlagen dafür gelegt, dass Hessen ab 2020 keine neuen Schulden mehr aufnimmt. Dies verlange aber schmerzhafte Einschnitte bei den Personalkosten. Ausgenommen seien Kinderbetreuung und Bildung.

Zudem zeichnet sich die Ressortverteilung ab. Al-Wazir teilte mit, er sei als Wirtschafts- und Verkehrsminister vorgesehen. Er übernähme damit die Zuständigkeit für den Frankfurter Flughafen . Dieser müsse wirtschaftlich erfolgreich bleiben, zugleich sollen die Bürger vom Lärm entlastet werden, kündigten beide Politiker an. "Wir sind darauf angewiesen, dass wir ein prosperierendes Bundesland sind und bleiben", sagte Al-Wazir.

Das Umweltministerium soll Priska Hinz führen, die das Amt 1998 bis 1999 schon in einer rot-grünen Regierung innehatte. Die CDU stellt sechs Fachministerien, den Europaminister und den Chef der Staatskanzlei. Die Namen der Minister wollen die Christdemokraten aber noch nicht nennen.



Wegen des bevorstehenden Wechsels in die Landesregierung gibt Al-Wazir sein Amt als Parteivorsitzender ab. Auch die Kovorsitzende der Grünen, Kordula Schulz-Asche, wird nicht erneut kandidieren. Sie war im September in den Bundestag gewählt worden.