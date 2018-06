Sieben Landesverbände der Jungsozialisten lehnen eine Große Koalition der SPD mit der Union ab. "Der vorliegende Koalitionsvertrag zeigt, dass mit dieser Union kein Politikwechsel möglich ist. Deshalb können wir ihm nicht zustimmen", heißt es in einem gemeinsamen Antrag für den Nürnberger Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation am Wochenende.

Die Antragsteller erkennen zwar an, dass in einigen Bereichen gute Verhandlungsergebnisse erzielt worden seien. "Fakt ist aber auch: In vielen wichtigen Bereichen konnten wir gegen diese Union unsere Positionen nicht durchsetzen", zitiert die Nachrichtenagentur dpa aus dem Antrag. Es fehlten unter anderem ein Finanzierungskonzept für Zukunftsinvestitionen, die Vision eines anderen Europas, Perspektiven für junge Menschen und wichtige Reformprojekte wie die Einführung einer Bürgerversicherung.

Zu den Antragstellern zählen die Juso-Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Berlin und Bremen sowie die Bezirksverbände Braunschweig, Hannover und Weser-Ems. Die Haltung weiterer großer Verbände wie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Hessen zu diesem Antrag sind noch unklar.



Die SPD-Führung wirbt derzeit unter anderem auf Regionalkonferenzen intensiv für die Zustimmung der Parteimitglieder zu dem Koalitionsvertrag.

Am 14. Dezember endet ein Mitgliedervotum, in dem die organisierten Sozialdemokraten mit Ja oder Nein über den Vertrag entscheiden können. Gültig wird die Abstimmung, wenn 20 Prozent mitmachen. Es reicht die einfache Mehrheit.

Gabriel sieht große Zustimmung

SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht auf den Regionalkonferenzen eine große Zustimmung. "Die Stimmung ist in der Regel 80 zu 20 für den Vertrag", sagte er im ZDF. Das sage aber noch nichts aus über diejenigen, die nicht zu den Parteiveranstaltungen kämen, sondern den Koalitionsvertrag zu Hause studierten.



Die Jusos treffen sich am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag in Nürnberg. Am Samstag wird SPD-Chef Sigmar Gabriel als Gastredner erwartet.