Die Große Koalition plant, Armuts- und Zwangsprostitution härter zu ahnden. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und beruft sich dabei auf Informationen aus dem Gesundheitsministerium. Auch in der Koalitionsvereinbarung ist von einer "umfassenden Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes" die Rede. Die CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz (CDU) sagte der Zeitung, die Koalition plane eine "Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe" sowie einen neuen Straftatbestand, der die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen von Zwangsprostituierten unter Strafe stellt.





"Wer Zwangsprostituierte wissentlich und brutal ausbeutet, soll auch damit rechnen müssen, dass zu Hause die Polizei vor der Tür steht", sagte Widmann-Mauz, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauen-Union ist. Sie sprach sich außerdem dafür aus, die rechtliche Situation von Zwangsprostituierten zu verbessern, wenn diese eine Aussage bei der Polizei machten. Zudem sollten Praktiken wie Flatrate-Sex künftig verboten werden, sagte Widmann-Mauz.



Der baden-württembergische Landesvorsitzenden der Grünen, Thekla Walker, geht die Koalitionsvereinbarung noch nicht weit genug. "Wir müssen den Straftatbestand der Ausbeutung neu regeln und enger fassen. Was in der Koalitionsvereinbarung völlig fehlt, sind Aussagen zu einer Anhebung des Mindestalters", sagte Walker. Sie forderte, Prostitution künftig erst vom 21. Lebensjahr an zu erlauben.

Die Feministin Alice Schwarzer fordert die generelle Abschaffung der Prostitution. Sie argumentiert, Armuts- und Zwangsprostitution machten 90 Prozent des Gewerbes aus – damit seien alle Prostituierten Opfer. Tatsächlich gibt es bislang lediglich Schätzungen darüber, wie viele Frauen als Huren arbeiten – ob freiwillig oder unter Zwang.