Angela Merkel hat ihre Regierungserklärung mit einer Auflistung dessen begonnen, was sie als ihren Erfolg in der europäischen Krisen- und Reformpolitik ansieht. Dass sie ihre dritte Amtszeit mit dem Thema Europa starte, zeige eine "neue Realität", sagte sie im Bundestag. Zwischen nationaler Politik und Europapolitik lasse sich kaum noch unterscheiden.

In der Krisenpolitik gebe es bereits Erfolge: Merkel nannte den Rettungsfonds ESM oder die Hilfen für Strukturreformen in geschwächten Euro-Staaten. Gemeinsam habe man im Euro-Raum die Überwachung der Haushalte fortentwickelt. Sie erinnerte an den Fiskalpakt, an die angestrebte Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Gemeinsam sei es gelungen, die gemeinsame Währung attraktiv zu halten: Das zeige sich etwa am anstehenden Beitritt Lettlands zur Euro-Zone.

Weiterhin habe man ein "verantwortungsvolles Finanzsystem" geschaffen. Die Aufsicht über die Banken sei auf den Weg gebracht. Künftig könne der Finanzsektor gegensteuern, bevor Gefahren für die Euro-Zone auftreten.

Drittens sei ein "sozial gerechtes Europa geschaffen": Zukunftsinvestitionen in Wachstum, Beschäftigung und Forschung seien möglich geworden. Die Geldmittel für den Beschäftigungspakt seien aufgestockt. Der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit bleibe aber eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre.



Regierungserklärung - Angela Merkels Regierungserklärung Die Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel im Wortlaut. (Länge: 26 Minuten / Quelle: Deutscher Bundestag/Parlamentsfernsehen)

Viertens sei durch Reformen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Staaten gestärkt. Die außenwirtschaftliche Situation habe sich verbessert. Erste Krisenstaaten verzeichneten wieder Bilanzüberschüsse. Irland konnte den Rettungsschirm verlassen. "Dazu kann ich hier nur gratulieren", sagte Merkel, die Koalitionsabgeordneten applaudierten.

Das alles seien nur erste Ergebnisse. Die Schuldenkrise sei aber noch lange nicht überwunden. Zu den Zielen der Staatengemeinschaft gehöre nach wie vor: Stabilität, Wachstum, soziale Sicherheit.

Reformen verschleppt

Als einen der nächsten Schritte nannte Merkel die Bankenunion: Deutschland unterstütze "eine kluge Regulierung der Finanzmärkte", sagte sie. Nicht die Steuerzahler sollten einspringen, wenn wichtige Banken gerettet werden müssten. Dazu entwickele die Europäische Zentralbank EZB derzeit eine einheitliche Bankenaufsicht. Das reiche aber nicht, sondern vonnöten sei auch ein einheitlicher Mechanismus zur Abwicklung von geschwächten Banken.



Das neue Kabinett – Klicken Sie auf das Bild, um zur interaktiven Grafik zu gelangen. © ZEIT ONLINE

Im Hinblick auf geforderte Reformen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sprach sie sich für verbindlichere Regeln aus. Es sei notwendig, "das die notwendigen Strukturreformen eingefordert werden können", sagte sie. Die betroffenen Staaten hätten notwendige Reformen zu lange verschleppt.



Merkel erinnerte an den Koalitionsvertrag und an die gemeinsame Zielsetzung: "Das Europäische Einigungswerk bleibt eines der wichtigsten Aufgaben dieser Legislaturperiode", sagte sie.



Warnung vor Milliardenrabatten

Sie warb zudem dafür, die Rechtsgrundlagen der neuen Situation anzupassen: "Wer mehr Europa will, muss auch bereit sein, Kompetenzen abzugeben", sagte sie in ihrer 26-minütigen Rede. Dazu müsse die EU die in Lissabon einst geschlossenen Verträge anpassen.

Sie gab zudem einen Ausblick auf das kommende Ratstreffen der EU, bei der auch der Beitritt von Serbien Thema sein soll. Weiterhin steht dort die Lage und die Reformen in Albanien auf der Tagesordnung. Zudem geht es um die Ukraine. Das Angebot, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu schließen, bleibe auf dem Tisch. Die Einhaltung demokratischer Grundregeln "werden wir entscheidend einfordern", sagte Merkel unter Applaus.

Sie warnte die EU-Kommission vor einem zu scharfen Vorgehen gegen die Milliarden-Rabatte beim Ökostrom für deutsche Unternehmen. Eine Schwächung der deutschen Industrie und Arbeitsplatzverluste werde die neue Bundesregierung nicht hinnehmen.