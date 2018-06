Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel soll in der neuen Bundesregierung Superminister für Wirtschaft und Energie werden. Nach Informationen aus Unions- und SPD-Kreisen wird er die Energiewende federführend gestalten. Der bisherige SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier wird Außenminister. Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, soll ihm als Fraktionschef folgen. Damit ist auch sicher, dass der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble Bundesfinanzminister bleibt.

Die Personalien stehen unter dem Vorbehalt, dass die Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids am Samstag eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU ergibt. Die Berufung Gabriels und Steinmeiers war ebenso erwartet worden wie die Ernennung von Generalsekretärin Andrea Nahles zur Arbeits- und Sozialministerin und der SPD-Vizechefin Manuela Schwesig zur Familienministerin.

Eine Überraschung ist dagegen, dass der saarländische SPD-Chef Heiko Maas Justizminister und SPD-Schatzmeisterin Barbara Hendricks Umweltministerin werden sollen. Die SPD hätte damit die gesamte Verantwortung für die Energiewende. Der bisherige Umweltminister Peter Altmaier (CDU) ist nach Informationen von Spiegel Online als Innenminister oder als Kanzleramtschef im Gespräch.

Von der Leyen als Gesundheitsministerin?

Das Ergebnis der Abstimmung unter den 470.000 SPD-Mitgliedern über den Koalitionsvertrag soll am Samstag vorliegen. Die drei Parteien wollten eigentlich am Sonntagmorgen gemeinsam die Ressortverteilung bekannt geben. "Wir drei Parteivorsitzenden werden nochmal miteinander telefonieren, im Lichte des Mitgliederentscheides", hatte CSU-Chef Horst Seehofer noch am Freitag angekündigt.

Laut Medienberichten heißt es, die engere Parteiführung um Gabriel, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz hätten um Oppermann geworben. In einer Großen Koalition müsse "eine starke und erfahrene Person" an der Spitze der Fraktion stehen.

Auf CDU-Seite galten die Personalie Schäuble und die Bestätigung von Verteidigungsminister Thomas de Maizière als sicher. Für die bisherige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen gibt es diverse Spekulationen: Sie könnte etwa das Gesundheitsministerium übernehmen, allerdings erweitert um die Rentenkompetenz.