Frauen sind bei der von Union und SPD vereinbarten abschlagfreien Rente mit 63 für langjährig Versicherte erheblich benachteiligt. Dies zeigt sich nach einem Zeitungsbericht in offiziellen Zahlen.



Nur jede siebte Neurentnerin im Alter von 63 bis 65 Jahren erfüllt die Voraussetzung für eine abschlagfreie Frührente, berichtet die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Markus Kurth. Danach erfüllt von den männlichen Neurentnern im Alter von 63 bis 65 Jahren jeder Zweite die Voraussetzung für die von Union und SPD geplante Rente .

Kurth kritisierte: "Das ist eine Regelung, die vor allem dem Facharbeiteradel zugutekommt." Viele Anspruchsberechtigte hätten zudem Anspruch auf eine Betriebsrente: "Das Vorhaben hat eine eklatante soziale Schieflage."

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass Versicherte, die 45 Beitragsjahre einschließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit aufweisen, vom 1. Juli 2014 an schon mit 63 in Rente gehen können – und zwar ohne finanzielle Einbußen. Unklar ist, ob zu den Versicherungszeiten auch Zeiten mit Hartz-IV-Bezug zählen.

Daten der Rentenversicherung zur Altersrente für langjährig Versicherte bestätigen die Benachteiligung von Frauen. Seit 2012 kann, wer 65 Jahre alt ist und 45 Jahre Beiträge eingezahlt hat, diese Altersrente abschlagfrei in Anspruch nehmen. Beitragszeiten mit Arbeitslosigkeit zählen nicht mit. "Diese neue Rentenart gibt es erst seit Kurzem, aber bereits jetzt erweist sich, dass die Regelung genau die strukturellen Probleme mit sich bringt, auf die die Rentenversicherung schon bei ihrer Einführung hingewiesen hat", schreibt der Präsident der Rentenversicherung, Herbert Rische, in einem Bericht .

Bereits von dieser Regelung profitierten Männer erheblich stärker als Frauen. Gemessen an allen Neurentnern des Jahrgangs 1947 beträgt die Quote der Männer, die diese Rentenart in Anspruch genommen haben, laut Rentenversicherung etwa 3,2 Prozent. Bei den Frauen betrage die Quote nur 0,5 Prozent. " Oder anders gesagt: Rund 86 Prozent derer, die die Rente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen, sind Männer", schreibt Rische.