CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verzichtet nach Kritik an seiner Prager Promotion auf seinen Doktortitel. Er habe sich dafür entschieden, "vom Führen des Titels künftig völlig abzusehen", sagte ein CSU-Sprecher.

Der niederbayerische Politiker hatte 2004 an der Prager Karls-Universität in deutscher Sprache über die politische Kommunikation der CSU promoviert. Er darf den Titel "Dr." aber nicht deutschlandweit führen, sondern nur in Berlin und Bayern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte den schon länger bekannten Sachverhalt auf ihrer Titelseite prominent aufgegriffen.

Scheuer beharrt darauf, dass er den Titel in Bayern und Berlin ohne Zusatz führen könne. Um eine "kaum handhabbare Praxis beim Führen des Titels" zu vermeiden, habe er sich für den Verzicht entschieden. Die FAZ hatte unter anderem angeführt, dass er den Titel auf seiner Website nutzte. Die Zeitung erhob zudem den Vorwurf, er habe aus einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung abgeschrieben.

Die bayerischen Grünen reagierten kritisch: "Wenn sich die Plagiatsvorwürfe bewahrheiten, kann es nur eine Konsequenz geben: 'Wer betrügt, der fliegt'", sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Margarete Bause unter Bezug auf ein Zitat, mit dem sich die CSU gegen möglichen Sozialmissbrauch von Arbeitsmigranten aus Rumänien und Bulgarien positioniert hatte. Auch der Verzicht auf das Führen des Titels schaffe den Betrugsverdacht nicht aus der Welt, sagte sie.

Über den akademischen Titel Scheuers war in Niederbayern bereits 2005 berichtet worden.