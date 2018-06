Euro-Kritiker Frank Schäffler ist nicht zum FDP-Parteitag gekommen. "Termine", heißt es aus seinem Kreisverband. "Habe gehört, er hatte keine Lust", sagt ein Mitstreiter aus dem Liberalen Aufbruch, dem parteiinternen Zusammenschluss der Euro-Kritiker. "Eigentlich wollte ich ja die Welt retten – aber es regnet", diese Statusmeldung verbreitet Schäffler selbst derzeit auf Twitter – und zitiert den Liberalen Friedrich August von Hayek: "Es ist eine Hauptaufgabe des Wettbewerbs, zu zeigen, welche Pläne falsch sind."

Schäffler, das war mal der Bundestagsabgeordnete aus NRW, der die FDP in Regierungszeiten mit einem Mitgliederentscheid gegen die eigene Euro-Rettungspolitik zum Schwitzen brachte. Und nur sehr knapp verlor. Der Mann erhob seine Stimme gegen die FDP-Führung, brachte auf Parteitagen immer wieder Änderungsanträge gegen die Euro-Politik der FDP ein. In letzter Zeit hatte er damit keine Erfolge mehr. Zuletzt scheiterte Schäffler im Dezember mit einer Kandidatur fürs FDP-Präsidium. Es war der erste Beweis dafür, dass der neue Parteichef Christian Lindner die eigenen Reihen im Griff hat.

Lindner will die FDP bei der Wahl am 25. Mai klar proeuropäisch positionieren – und somit auch von der Alternative für Deutschland (AfD) abgrenzen. Parteiinterne Kritik an den Eurorettungsschirmen, die die Liberalen in der schwarz-gelben Regierung mitbeschlossen, kann er da nicht gebrauchen. Am Sonntag traten die Liberalen in Bonn also erneut zum Parteitag zusammen, um einen Spitzenkandidaten für den Europawahlkampf zu bestimmen. Lindners Personalie setzte sich auch hier durch: Alexander Graf Lambsdorff, Vorsitzender der FDP-Delegation im Europäischen Parlament, wurde mit rund 86 Prozent, also einem guten Ergebnis, gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht.

Wie sich die Zeiten und parteiinternen Moden doch ändern. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die FDP mit Rainer Brüderle einen Klartextler und Wortrabauken zum "Spitzenmann" für die wichtige Bundestagswahl nominierte. Es brauche einen, so war die herrschende Lehre bei den Liberalen damals, der auch holzen könne. Brüderle, der lebenslustige Pfälzer, bekannt für seinen derben Humor und einprägsame, wenn auch nicht immer verständliche Stakkato-Sprüche, sollte die Kernklientel der gebeutelten Partei aufrütteln und im Wahlkampf punkten. "Tore schießen", nannte Brüderle es. Inhalte, komplexe Zusammenhänge, das zählte damals nicht so sehr.

Ausgerechnet ein Leisetreter im Europa-Wahlkampf

Jetzt, nach der bitteren Niederlage, soll im Europa-Wahlkampf ausgerechnet ein Leisetreter das mit den Toren erledigen und das komplexe Europa in all seiner Differenziertheit erklären. Lambsdorff ist ausgebildeter Diplomat und ein ausgewiesener Europa-Fachpolitiker. Derzeit führt er die FDP-Delegation im Europäischen Parlament an. Der 47-Jährige ist Neffe des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers und berühmten Liberalen Otto Graf Lambsdorff.

In der Partei gilt er als grundsolide, als ein kluger, strategischer Kopf. Und was Solides, das brauche man jetzt, sagen auch die Delegierten in Bonn. Sie wissen auch, dass Lambsdorff eben auch eine Schwäche hat: Er ist ein bisschen langweilig.

Zwölf Uhr am Sonntagmittag, Lambsdorff skizziert in seiner Bewerbungsrede ruhig und freundlich die liberale europäische Idee – mehr Gemeinsamkeit in großen Fragen, weniger Bürokratie und Bevormundung in kleinen Dingen – und Europolitik (keine Transferunion, mehr Marktwirtschaft), er greift Horst Seehofer für dessen pauschale Kritik an Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien an. Er kritisiert die AfD: "Raus aus dem Euro, das klingt so einfach und ist so gefährlich, droht mindestens massiver Wirtschaftseinbruch." Doch richtig zünden tut diese Ansprache nicht, sie ist vielmehr ziemlich langweilig.

Lambsdorff hat nun eine anstrengende Aufgabe zu bewältigen. Mindestens fünf Prozent will die FDP bei der Europawahl erreichen, dieses Ziel hat sie sich gesetzt, obwohl es für das EU-Parlament ja nur eine Dreiprozenthürde gibt. Viele potenzielle Wähler dürften Lambsdorffs Gesicht bisher allerdings nicht kennen. Immerhin, das unprätentiöse Auftreten des Spitzenkandidaten passt zum neuen, demütigen Motto der FDP: "Solide Bürgernah, FDP", dieser Schriftzug prankt über dem Rednerpult. Ähnliche Slogans könnte man im Wahlkampf hören, sagen Parteistrategen.